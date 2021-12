Camminare ogni giorno: cosa succede se fai almeno 10 mila passi al giorno

Molti di noi tendono a condurre una vita sedentaria. Camminare ogni giorno, quasi impossibile, considerato che trascorriamo lunghe ore al lavoro. Inoltre spesso assumiamo una cattiva postura del corpo.

Ci viene ricordato da più parti che la sedentarietà è una delle principali cause di malattie croniche quali ipertensione, diabete o obesità.

Quanto si dovrebbe camminare ogni giorno

Per quanto si possano trovare molte forme più elaborate di attività fisica che richiedono più tempo, impegno o denaro, gli esperti raccomandano di camminare almeno almeno 10 mila passi al giorno, come un modo sicuro ed efficace per mantenersi in salute.

Perché proprio 10.000 passi al giorno?

Questa cifra viene raccomandata in molti casi, tuttavia, camminare un po’ meno non si traduce certo in problemi di salute. Solitamente vengono raccomandati circa 2 ore la settimana di esercizio fisico aerobico o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica vigorosa.

Per questo motivo affinché sia considerato un esercizio aerobico, la camminata dovrebbe avere un andatura a passo svelto essere con una velocità media di 5 km/h, per i circa 100 minuti richiesti per raggiungere 10.000 passi.

Mediamente una persona sedentaria non supera i 3.000 passi al giorno, ma c’è chi ne percorre solo 1500, tuttavia applicandosi possiamo cercare di aumentare il proprio numero dei passi.

L’ideale inizialmente è cercare di raddoppiare il numero di passi effettuati, cercando gradualmente di arrivare ai fatidici 10.000 passi.

Secondo una ricerca giapponese eseguita negli anni ’60, è emerso che per godere di una buona salute si dovrebbero bruciare il 20% dell’apporto calorico. Ed ecco che lo studio indica che si può raggiungere l’obiettivo percorrendo almeno 10.000 passi al giorno.

Strategie e un contapassi per raggiungere l’obbiettivo

Modificando le proprie abitudini si possono aggiungere dei passi extra, accorgimenti quali scendere una fermata prima della destinazione prevista, se il tempo a disposizione lo consente. Farsi aiutare da un semplice contapassi può servire di stimolo, se a fine serata manca qualche “passo”, saremo incentivati a camminare mentre siamo in casa e a non restare seduti sul divano.

Usare le scale al posto dell’ascensore se non siamo carichi di buste della spesa o fare una passeggiata più lunga con il cane, approfittando delle giornate di sole. Anche aumentare l’intensità del proprio passo appena se ne crea l’opportunità, aiuta a raggiungere l’obbiettivo prefissato: migliorare il proprio stato di salute.