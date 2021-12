Maria De Filippi, famosissima conduttrice televisiva, assolta da un’accusa pesantissima di cui nessuno ne sapeva nulla. Il tutto è durato per ben 16 anni, oggi si considera libera e spensierata.

La grande conduttrice, amata e stimata da tutti, ha da poco superato un periodo terribile che è durato ben 16 anni. Un incubo da cui è stato molto difficile uscirne, fortunatamente però, sono in pochi sapevano della vicenda. Le accuse alzate contro di lei erano di una portata inimmaginabile, nessuno infatti si è mai permesso di esprimere giudizio.

Lei stessa ha sempre cercato di mantenere una certa indiscrezione così da non far trapelare nulla di tutto ciò. Oggi però finalmente la tempesta è passata e la conduttrice può continuare a fare ciò che realmente ama, ovvero intrattenere il suo pubblico con contenuti efficienti e di sua inventiva.

Maria De Filippi ed il processo durato ben 16 anni

La famosa conduttrice da sempre apparsa limpida e priva di assurdi segreti alle sue spalle, in realtà è stata accusata di plagio. Ormai tutti conosciamo i suoi rinomati programmi televisivi, tra cui vi è presente perfino “C’è Posta Per Te”, programma che fa commuovere chiunque. Il talent però per cui è stata accusata di plagio è “Amici”, ebbene sì, il talent ideato e realizzato per aiutare i giovani talenti a crescere e realizzare i propri propri sogni.

Tutto risale a quando Roberto Quagliano, sceneggiatore, la citò in giudizio nel 2004. Secondo Roberto infatti Maria avrebbe spudoratamente copiato il suo programma “Scuola di spettacolo” e per questo, sia a lei che alla Fascino PGT ( casa di produzione del programma) avrebbe chiesto l’iconica cifra di 5oomila euro.

Ovviamente questa cifra è stata respinta a priori dall’Ansa, Maria infatti ha vinto la causa poiché i due programma in realtà non hanno nulla in comune. “Scuola di spettacolo” è un reality che si occupa di una narrativa a livello umano, “Amici” invece è una vera e propria scuola di allievi talentuosi. I quali infatti si confrontano l’un l’altro per ottenere la vittoria, inoltre il programma consente una crescita personale e professionale a differenza di quello di Roberto.

Per questo la Cassazione ha deciso, la conduttrice non dovrà risarcire il sceneggiatore ma bensì sarà lo sceneggiatore a risarcire alla De Filippi. Di cosa? Di tutti i soldi spesi con il passare degli anni.

