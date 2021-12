UeD, Maria De Filippi ferma il programma | Scoop sconvolgente di Tina Cipollari

Nel corso della puntata di UeD, in cui Tina Cipollari ha festeggiato il suo compleanno, l’opinionista ha chiesto a Maria De Filippi di fermare il programma. Vediamo cosa è successo.

L’opinionista di UeD si è schierata contro un cavaliere del parterre maschile che non è estraneo alle critiche e alle segnalazioni.

Un attacco in studio

La settimana scorsa, Tina Cipollari ha festeggiato il compleanno durante una puntata di UeD. L’opinionista, con la sua solita spumeggiante verve, si è organizzata da sola un festeggiamento degno di essere chiamato tale: palloncini, torta e canzone. La puntata è stata registrata il primo dicembre. La sua acerrima nemica Gemma Galgani, contro cui la Cipollari si scaglia spesso, era assente a causa del Covid da cui è affetta.

Tutto è andato come doveva andare fino ad un certo punto, quando Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono seduti al centro per parlare della loro frequentazione. La dama ha affermato che, seppure ci sia trasporto, non si sente ancora pronta a lasciare il programma. Quello che sente per lui, infatti, non è amore ma più trasporto. Ma il sentimento potrebbe trasformarsi. Per questo, la Ricci, ha chiesto, pur dando l’esclusiva a Fabio, di restare ancora in trasmissione per un po’.

Al che, sono insorti sia Gemma Galgani, in collegamento da casa che Armando Incarnato. In particolare, quest’ultimo, ha affermato che la conoscenza potrà essere approfondita soltanto fuori quindi i due avrebbero dovuto lasciare il programma.

Tina contro Armando

Al che è insorta Tina che, mettendosi al centro dello studio di UeD, ha chiesto di fermare il programma. L’opinionista ha detto, infatti, ad Armando di ricevere ogni giorno, moltissime segnalazioni in merito alla sua persona. In particolare, la Cipollari faceva riferimento al fatto che Armando abbia una compagna cubana che lo aspetta a casa sua.

#UominieDonne Tina lancia la bomba a Uomini e Donne pic.twitter.com/W74o4S8OVu — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 7, 2021

Il cavaliere del parterre non ha fatto altro che smentire e chiedere alla Cipollari di portargli le prove. Soltanto in quel caso potrebbe dargli ragione. Che sia davvero così? Del resto, Incarnato è seduto da molti anni a UeD e le sue relazioni non hanno mai portato a nulla di concreto.

Staremo a vedere.