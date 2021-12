Miriana, sotto le telecamere attende del GF Vip 6, lascia che Biagio la prenda a morsi. Ecco l’assurdo motivo per cui lo lascia tranquillamente fare: tutti i dettagli, compreso il giudizio dei presenti.

Lui è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, chiamato direttamente dal grande Alfonso Signorini, con lui sono entrati anche molti altri volti famosi nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la sua permanenza all’interno della casa non sia alla pari con quella degli altri concorrenti del programma, Biagio ha stretto già molti legami.

Sono molti infatti i gieffini che lo considerano un amico ed un fedele confidente. Gioca a suo vantaggio il fatto che il gieffino non ha mai pensato di schierarsi dalla parte dei vari gruppi creati nella casa. Ad ogni modo, la sua entrata nel programma ha decisamente cambiato il percorso di una concorrente.

Biagio prende a morsi Miriana e lei lo lascia fare

Come ben saprete il programma è mandato in onda h24/7, è così possibile assistere praticamente a tutti gli eventi che accadono nell’arco della giornata. I fan più sfegatati infatti non si perdono nulla, nelle ultime ore sul web ha iniziato a circolare un video. Questo ritrae Biagio in compagnia della gieffina Miriana, un po’ appartati dal resto del gruppo.

I due sono ormai molto legati e spesso tendono a dimostrare il proprio affetto in modo fisico, ovvero attraverso gli abbracci e di i baci sulle guance. Secondo quando affermato da molti concorrenti però i due non provano solo ed esclusivamente stima ed affetto reciproco. Pare infatti che tra i due ci sia della vera attrazione fisica.

I due hanno perfino deciso di dormire insieme passando una notte tra coccole e dolci parole. Nelle ultime ore l’attrazione che li lega è ormai visibile a tutti, quando Miriana infatti ha aperto le braccia per ricevere un semplice abbraccio, Biagio l’ha stretta a sé iniziando a morderle il fianco. I concorrenti che hanno assistito da lontano alla scena hanno detto in coro:

“È l’astinenza!”

I due concorrenti poi sono semplicemente scoppiati a ridere senza però obbiettare sull’affermazione dei compagni.