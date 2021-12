Miriana non perde tempo e si tuffa tra le braccia del nuovo concorrente del GF Vip 6, tra i due scoppia la passione sotto le coperte? Ecco tutto ciò che è realmente accaduto tra i due gieffini.

Come ben saprete ogni settimane va in onda l’attesissima puntata del Grande Fratello ed ogni giorni è possibile osservare tutto ciò che accade all’interno della casa grazie alle varie pubblicazioni. In questo ultimo periodo la situazione all’interno della casa appare completamente cambiata da quando tutto è iniziato, ovviamente.

Nelle mura della casa sono nati infatti i primi amori, i primi flirt ed anche i primi scontri. Non dimentichiamo inoltre che qualche giorni fa abbiamo assistito alla presunta proposta di matrimonio per la gieffina Cipriani, sono molte le versioni che però si vociferano su questo avvenimento.

Mariana tra le braccia del nuovo concorrente del GF Vip 6? Tutto ciò che è successo tra i due sotto le coperte

Molte sono i gieffini che hanno creato dei legami indissolubili all’interno delle mura del Grande Fratello, inizialmente si credeva che fosse sbocciato l’amore tra la coppia Manuel e Lulù, coppia però scoppiata subito. Infiniti alti e bassi hanno fatto allontanare definitivamente i due gieffini, tanto da far provare odio l’un l’altro.

Un’altra coppia che ormai fa insospettire tutti i telespettatori è proprio la coppia di amici formata da Alex e Soleil, i quali però hanno dei comportamenti altamente fraintendibili. Nonostante questo però i due concorrenti continuano ad affermare che li lega semplicemente un grande legame di amicizia. Se così non fosse però, Delia, compagna di vita di Alex, non ne sarebbe affatto contenta.

Nella scorsa puntata sono entrati volti del tutto nuovi come concorrenti del programma, uno di questi è proprio Biagio D’anelli. Mariana, non ha perso assolutamente tempo, i due infatti sono stati filmati sotto le coperte. Non si sa per certo cosa sia successo sul letto, molti pensano che tra i due sia scoppiata la passione. Fino a quando non saranno loro stessi a chiarire la situazione però, non potremo far altro che aspettare.