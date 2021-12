Sono passati esattamente 4 anni da quando Antonella Clerici ha ricevuto un regalo del tutto inaspettato dal suo caro amico Carlo Conti, i suoi auguri le hanno riempito il cuore. Ecco che cosa è realmente successo e come tutto si ricollega al grande Fabrizio Frizzi.

Antonella Clerici è una conduttrice televisiva tanto amata e stimata da molti, donna di buon cuore che cerca sempre di trovare del buono in tutti coloro che la circondano. Da sempre alle prese con la cucina nel mondo dello spettacolo, porta nelle case di tutti ricette semplici e particolari. Il suo successo inoltre deriva anche dalla sua presenza al famigerato programma dello “Zecchino d’oro”.

Per i vari valori che le appartengono in molti sperano di guadagnarsi la sua fiducia, in pochi però sanno che la donna quando apre il suo cuore il suo affetto nei confronti d terzi lo coltiva per sempre.

Antonella Clerici in lacrime per il regalo di Carlo Conti

Nella giornata di ieri, la conduttrice televisiva è andata in onda come da programma, non tutti però sanno che proprio ieri era una giornata particolare per lei. La Clerici infatti compie gli anni il 6 dicembre e ieri ha compiuto precisamente 58 anni. Questo però è solo uno dei vari motivi che rendono particolare questa data, la quale non verrà mai dimenticata dalla conduttrice televisiva.

Come ben saprete molti anni fa il mondo dello spettacolo ha subito una grande perdita, il grande conduttore e amico di tutti, Fabrizio Frizzi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tutti noi. La notizia della sua scomparsa ha letteralmente stravolto la vita di Antonella e Carlo Conti, suoi amici stretti.

Ben 4 anni fa, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi fecero una sorpresa inaspettata alla conduttrice in diretta, la quale scoppiò poi in un lungo pianto. La presenza di Fabrizio nel programma portava un velo di speranza, poi sfumato nel tempo. Carlo Conti nella giornata di ieri ha deciso di interrompere la diretta collegandosi per farle gli auguri per il compleanno e per le feste. Il tutto però prima è stato preceduto dal video dei due conduttori che interrompevano nel programma della Clerici ben 4 anni fa.

“Io e Fabrizio ti abbiamo fatto una sorpresa e oggi te l’ho rifatta. È un modo per dirti quanto ti voglio bene, sei una persona vera e meravigliosa, sei la mia sorellina.”

Queste sono le parole utilizzate dal grande amico, quasi fratello, Carlo Conti.