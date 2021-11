Antonella Clerici, il problema di salute annunciato in diretta | Impensabile

La conduttrice Antonella Clerici di È sempre mezzogiorno si è sentita in dovere di fare un annuncio ai fan che avevano già avuto qualche sospetto. Vediamo di cosa si tratta.

E’ stata la stessa Antonella Clerici a spiegare il perché di una mancanza che si è fatta sentire durante il programma che conduce sulla Rai ad ora di pranzo

Antonella Clerici racconta la verità

E’ sempre Mezzogiorno è la trasmissione condotta da Antonella Clerici ma, durante la puntata de 24 novembre, c’è stata un’assenza. Il che ha destato non poche preoccupazioni nei fan del programma televisivo. A fare chiarezza su questa mancanza, è stata la stessa Clerici, in diretta nel corso della trasmissione.

Del resto, la celebre conduttrice Rai è ben nota anche per il suo essere senza filtri. Soltanto qualche settimana fa, infatti, si era mostrata visibilmente commossa nel salutare il collega scomparso da poco Giampiero Galeazzi. In quell’occasione, Antonella Clerici aveva voluto salutare la famiglia del giornalista. Successivamente, a stento era riuscita, tra le lacrime a passare agli argomenti più leggeri tipici della trasmissione.

In merito all’assenza qualche fan aveva ipotizzato che la spalla della conduttrice avesse contratto il covid. Ormai, si tratta di una malattia così diffusa che non si pensa ad altro.

L’intervento allo stomaco

A mancare in trasmissione è stata zia Cri, al secolo Cristina Lunardini. Perciò, Antonella Clerici ha reputato giusto fare un collegamento con l’assente. L’obiettivo era di chiarire ai fan cosa stesse realmente accadendo ma anche di rassicurarli: da lunedì, infatti, la chef sarà di nuovo in trasmissione.

Dal collegamento zia Cri ha affermato che i medici le hanno dato il via libera per poter indossare di nuovo il grembiule a partire dalla prossima settimana. Già domenica scorsa ha potuto cucinare di nuovo in casa, in occasione di un pranzo con la sorella. Il motivo della sua assenza è stato un intervento allo stomaco.

La Clerici, scherzosamente, ha affermato che sicuramente le prime puntate dopo il rientro della chef non l’avrebbe fatta affaticare. Una cosa è certa: è mancata molto a tutti sia a chi lavora alla trasmissione che ai telespettatori. Zia Cri, infatti, è stata soprannominata, nel corso della conversazione come la governante della casa. L’intervento, dunque, non è stato grave.