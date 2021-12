Amici, notevole discussione tra due allievi del programma condotto da Maria De Filippi. LDA riprende Serena stanco dei suoi comportamenti, lei: “Silenzio”. Il cantante non resiste e le risponde a tono.

Nel programma di Amici vengono assegnati i banchi a dei talenti veramente giovanissimi, l’età media infatti si aggira intorno ai 18 anni. Per questo infatti è molto facile stringere un legame d’amicizia, con la stessa facilità però si può dare origini a vari scontri. D’altronde sono tutti dei ragazzini che cercano di farsi spazio fra i grandi, affrontando così innumerevoli sfide ed innumerevoli sacrifici.

Come ben saprete si sono create le prime coppie all’interno della casetta di Maria De Filippi, una di queste è formata proprio da Serena ed Albe, allievo della categoria canto. Tra i due è sbocciato da poco l’amore, quindi cercano perennemente di trascorrere più tempo possibile insieme, dimenticandosi così dei vari compiti da portare a termine.

Amici, parte una forte discussione tra Serena e LDA, tutti i retroscena sull’accaduto

LDA, figlio del grande Gigi D’Alessio, nutre una grande simpatia nei confronti di tutti e cerca in ogni modo di porsi in modo gentile ed educato. Per questo infatti odia chi risponde in maniera sgarbata e senza rispetto. Grazie ai daytime giornalieri abbiamo assistito ad una sfuriata del ragazzo nei confronti della ballerina. La quale è attualmente molto impegnata e con la testa fra le nuvole per via della storia con il cantante Albe.

Pare che l’origine della discussione sia l’ordine della casetta, i ragazzi infatti hanno il compito di riordinare tutto e di lasciare la casa sempre splendente. Delle volte però, capita che qualche allievo pensa di poter fare il furbetto, lasciando il suo compito ad altri. Proprio come è successo tra LDA e Serena, la quale non avrebbe portato a termine i compiti riguardanti la pulizia della casa e, a pagarne ne conseguenze è stato proprio il povero Luca.

Ha quindi deciso di chiedere spiegazioni alla diretta interessata, la quale però le ha risposto totalmente scocciata dicendo:

“Luca non parliamo, dai. Silenzio”

Al ché il ragazzo ha perso la testa, poiché non solo doveva portare a termine i compiti a lei affidati in più si è dovuto subire anche la scenetta fatta dalla ragazza. Per questo lui ha prontamente risposto:

“Aspetta, aspetta. Allora va bene tutto ma a me non mi dice silenzio manco mamma e papà tra un po’ e me lo vieni a dire tu?”

Successivamente la ragazza ha cercato di deviare il discorso, e le pulizie non sono state svolte né da Luca e né da Serena! Insomma, in qualche modo la ballerina ha ottenuto ciò che tanto desiderava.

