Armando Incarnato finisce nei guai: bufera a Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo è stato beccato fuori dal programma insieme a una vecchia conoscenza.

Non c’è pace per il cavaliere partenopeo che è stato beccato in compagnia di una donna chiacchieratissima e nota a tutti. Ecco chi è lei.

Armando Incarnato finisce nei guai, caos a Uomini e Donne

Non trova pace Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo che da anni è protagonista del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, non smette di attirare l’attenzione e continua a far parlare di sé. Le sue relazioni con le donne che sono arrivate nel famoso dating show di Canale 5 per conoscerlo, non si sono mai concluse positivamente. Incarnato non è mai riuscito a trovare la persona giusta con cui lasciare gli studi Mediaset.

Sempre litigioso e polemico, spesso l’imprenditore napoletano si scontra non solo con gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche con la padrona di casa, Maria De Filippi. Nelle scorse ore è accaduto qualcosa di inatteso: il cavaliere è stato paparazzato fuori dagli studi con una donna, una vecchia conoscenza del programma.

Ecco chi è la bellissima con cui è stato beccato il cavaliere napoletano

Armando Incarnato al centro di segnalazioni scottanti. Il cavaliere partenopeo è stato beccato fuori dagli studi in compagnia di una donna che in passato ha fatto tanto parlare di sé in trasmissione.

Stiamo parlando di Janet, l’ex compagna dell’imprenditore campano. I due sono stati insieme per tanti anni ma a causa di incomprensioni caratteriali, il loro amore è giunto al capolinea. A quanto pare però i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto da continuare a vedersi.

A lanciare l’indiscrezione bomba è stata l’influencer Deianira Marzano la quale ha pubblicato una segnalazione giunta da una conoscente intima di Incarnato e Janet. Secondo la donna in questione, la relazione tra Armando e l’ex fidanzata non sarebbe terminata. Qual è la verità? Maria de Filippi non farà passare sicuramente inosservata questa indiscrezione e nelle prossime puntate, siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Intanto i due sono apparsi insieme in alcune Instagram stories pubblicate da lei dove si vede il cavaliere nel salone di bellezza gestito da Janet pronto a rinnovare il suo look. Che ci sia effettivamente del tenero tra i due? Non possiamo dirlo con certezza ma le segnalazioni social non lasciano adito a molti dubbi.