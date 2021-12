Tina Cipollari perde le staffe e volano parolacce in studio. Caos a Uomini e Donne. Ecco con chi si è arrabbiata la verace opinionista. Tutti i dettagli.

L’opinionista più peperina di Uomini e Donne perde il controllo e scoppia il caos nel salotto di Maria De Filippi. Ecco che cosa è successo nel corso dell’ultima puntata.

Tina Cipollari esplode in studio

Uomini e Donne si rivela la trasmissione più vista nella fascia pomeridiana di Canale 5. Ogni giorno il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, che va in onda da ben 25 anni, si conclude con picchi di share sempre positivi.

Le dinamiche che coinvolgono giovani tronisti e cavalieri e dame del trono over, piacciono tanto ai telespettatori che attendono con ansia le nuove puntate per scoprire come si evolvono le dinamiche dei protagonisti del famoso dating show di Canale5.

Da sempre, al centro dell’attenzione, c’è Tina Cipollari, amatissima opinionista del programma insieme alla sua spalla e collega di sempre Gianni Sperti.

Proprio lei si è resa protagonista di un siparietto inatteso che è stato mandato in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne. La vamp di Viterbo ha perso le staffe con un cavaliere. Volano stracci in diretta, la conduttrice è senza parole.

Ecco che cosa ha provocato la furia della vamp di Uomini e Donne

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena. Dopo lo spazio dedicato alla tronista Andrea Nicole, Maria De Filippi è passata a parlare del trono over. Al centro dello studio ha chiamato il cavaliere Biagio Di Maro e la signora Bernarda. I due si stanno conoscendo e sono usciti insieme diverse volte.

Biagio ha raccontato di aver trovato una perfetta sintonia con la donna e di aver trascorso momenti molto lieti con lei. Nell’ultima puntata del dating show di Canale 5, tutti si aspettavano che dopo le belle parole, il cavaliere confermasse la sua esclusiva per la bella dama. Questo però non è accaduto e Tina Cipollari è esplosa iniziando ad offendere Biagio.

È intervenuta sulla questione anche la diretta interessata, Bernarda, che ha confessato di aver trascorso la notte con il cavaliere con il quale si è anche baciata. La signora ha confermato che sarebbe pronta a dargli l’esclusiva per dedicarsi completamente alla loro frequentazione.

Non la pensa così Biagio che in modo spavaldo, ha affermato pubblicamente di non sentirsi pronto a conoscere solo la signora Bernarda e di non volerle concedere, pertanto, l’esclusiva.

Tina Cipollari perde il controllo e comincia ad insultare il cavaliere rivolgendosi a lui con epiteti non proprio carini e accusandolo di essere una persona falsa. Voi siete d’accordo con la vamp?