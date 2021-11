Sai quanto guadagna Tina Cipollari, l’amatissima opinionista di Canale 5, protagonista di Uomini e Donne? Non lo immagineresti mai.

Tina Cipollari, l’opinionista più amata della televisione italiana

Tina Cipollari è un vero e proprio personaggio televisivo, un’icona del piccolo schermo. Si è fatta conoscere dai telespettatori grazie alla sua partecipazione come prima tronista del programma Uomini e Donne in onda alla fine degli anni novanta. Oggi è l’opinionista della stessa trasmissione che l’ha lanciata al successo.

Ironica, divertente, con la battuta sempre pronta e pungente, la bella viterbese fa sorridere i telespettatori che la seguono da tantissimi anni con grande affetto ed entusiasmo. Il dating show mariano non sarebbe lo stesso senza di lei.

Da tempo è al centro di gossip e pettegolezzi per la sua vita sentimentale: dopo la fine della relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo, si è mormorato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Kiko Nalli, smentito però prontamente dalla donna che oggi si proclama felicemente single.

La Cipollari ha intenzione di dedicarsi solo ai suoi figli e al suo lavoro, per il momento l’amore non è contemplato nella sua vita. A proposito di lavoro, sai quanto guadagna l’opinionista? Cifre assurde.

Stipendio da capogiro per l’opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari è senza dubbio uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da ormai oltre 25 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani.

Maria in veste di Cupido, cerca di aiutare giovani e meno giovani a trovare l’amore. Colonna portante della trasmissione è sicuramente l’opinionista romana che con la sua verve e la sua ironia rallegra ogni puntata.

Tina è presente in trasmissione come opinionista da ormai tantissimi anni. Sapete quanto guadagna per la sua presenza nel famoso programma di Canale 5? Te lo sveliamo noi. In un mese, generalmente vengono registrate 5 puntate e per ogni registrazione, la Cipollari guadagna un compenso compreso tra i 1000 e 2000 euro.

Fare dunque calcoli non è affatto difficile: in un mese la Cipollari può arrivare a guadagnare tra i 5000 e i 10.000 euro e quindi tra i 50.000 e i 90.000 euro all’anno!

Oltre al compenso che riceve per il suo ruolo di opinionista, la Cipollari ha anche altre entrate come le sponsorizzazioni che realizza sul suo profilo Instagram o le ospitate nei vari programmi televisivi. Insomma, uno stipendio davvero niente male.