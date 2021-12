Netflix, diventa gratis sui dispositivi Android in Kenya

Netflix ha deciso di offrire il proprio catalogo gratis in Kenya. Su Google Play Store puoi scaricare l’app Netflix aggiornata al 2 dicembre 2021.

Potrai trovare serie TV e film provenienti da tutto il mondo semplicemente sfogliando i nuovi titoli e cercando i tuoi preferiti per visionarli direttamente dal tuo dispositivo. Netflix, oltre ad offrire un’ampia scelta di prodotti premiati (serie, film, speciali comici, documentari), aggiunge costantemente serie TV e film.

Netflix gratis sui dispositivi Android in Kenya: cosa offre l’app mobile?

L’app mobile scaricabile da Google Play Store permette di trovare i tuoi film preferiti e di visionarli dal tuo dispositivo Android semplicemente sfogliando nuovi titoli. Più titoli guarderai, più semplice sarà per il colossale servizio di streaming suggerirti film e serie TV che rispondono alle tue preferenze.

E’ possibile creare fino a 5 profili per ogni account per dare modo a ciascun membro della famiglia di fruire di un’esperienza personalizzata. L’app ti consente anche di visualizzare brevi anteprime per restare aggiornato sui nuovi episodi e sulle prossime uscite di serie e film.

Per risparmiare sul consumo dei dati, potrai scaricare i titoli sul tuo device mobile per, poi, guardarli tranquillamente offline.

Dopo avervi annunciato il grande ritorno della funzione più amata dagli utenti di Netflix, oggi vi parliamo di un’altra grandissima novità: Netflix reso gratuitamente disponibili sui dispositivi Android alcuni film per smartphone e tablet Android. Tuttavia, è un’offerta disponibile solo in Kenya. Nel sito, viene chiaramente spiegato il facilissimo procedimento da seguire per accedere a quest’imperdibile opportunità: basta inserire l’indirizzo email ed iscriversi (solo se si ha la maggiore età).

Il gigante dello streaming ha deciso di fare il grande salto concedendo agli utenti la possibilità di fruire gratis di 5 game per Android:

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

Si tratta di giochi indicati per player in cerca di nuove esperienze o che vogliono approfondire le loro storie preferite.Netflix è intenzionato ad estendere nel corso del tempo la libreria di giochi per attirare nel suo game world più utenti possibili.

Per accedere ai giochi della libreria, bisognerà abbonarsi a Netflix, è uno step necessario. I giochi non conterranno pubblicità, non prevedono costi aggiuntivi o acquisti in-app. Basterà accedere all’app per fruire del servizio per dispositivi Android (smartphone e tablet).

Si potrà giocare su più dispositivi simultaneamente, i giochi non saranno disponibili sui profili per bambini fino a 13 anni grazie al sistema parental control. Molti game si potranno giocare offline, senza connessione a Internet.