Novità attesissima per gli utenti iOS: dopo 3 anni di stop, Netflix ripristina la possibilità di rinnovare l’abbonamento direttamente dallo smartphone.

Il gigante dello streaming aveva tolto questa opzione in segno di protesta nei confronti di Apple che tratteneva il 30%, una percentuale esagerata considerando che, dopo il primo anno di rinnovi costanti, scende al 15%.

Torna quindi la possibilità di rinnovare l’abbonamento Netflix tramite l’app per dispositivi che utilizzano il sistema operativo della ‘mela morsicata’.

Netflix ripristina il rinnovo dell’abbonamento sui device iOS: perché aveva tolto la funzione?

Netflix aveva tolto l’opzione sui device iOS per le percentuali troppo elevate trattenute da Apple.

Lo stop relativo al rinnovo dell’abbonamento da device ha riguardato anche Fortnite ed Epic Games (a seguito della battaglia legale), entrambi bannati sia su Google Play Store sia su App Store.

A cosa si deve il ban? Tanto Play Store quanto App Store specificano chiaramente che non è del tutto vietato alle app utilizzare sistemi di pagamento alternativi. Questi metodi alternativi, però, non devono essere linkati direttamente nell’applicazione.

Ad esempio, nel caso di Netflix, il colosso dello streaming non può inserire un link al proprio sito web nell’app ufficiale (neanche dalla pagina iniziale). L’utente deve avere la possibilità di completare il processo autonomamente ed è per questa violazione che Fortnite è stato eliminato.

Perché Netflix ha scelto di ripristinare gli abbonamenti nell’App Store?

Non è ancora chiaro a tutti il perché della scelta di Netflix visto che Apple non ha modificato nel frattempo le sue tariffe: la percentuale resta al 30% dalla piattaforma streaming.

Inoltre, a seguito della sentenza nella battaglia legale tra Apple ed Epic, tra meno di un mese il colosso di Cupertino sarà costretto a permettere ai developers di offrire link a modalità di pagamento esterne all’App Store. Così ha deciso la magistrata Yvonne Gonzales Rogers anche se Apple aveva chiesto il rinvio.

Perché ripristinare ora gli abbonamenti nell’App Store con il 30% di commissioni se tra non molto gli utenti potranno scegliere metodi di pagamento diversi? Non si capisce o, forse, un motivo logico potrebbe essere questo: per dar modo agli utenti di abituarsi a pagare all’interno dell’app familiarizzando con il nuovo metodo di abbonamento. Quando verranno inseriti metodi di pagamento alternativi, gli utenti sapranno già come orientarsi.

A breve dovrebbero arrivare aggiornamenti dell’app nella pagina di rinnovo dell’abbonamento Netflix per offrire tanto l’opzione App Store quanto quella esterna con le differenze di prezzo.