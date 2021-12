Masterchef, i concorrenti che sono morti: non se lo aspetta nessuno

By

Sono diversi i concorrenti delle scorse edizioni di Masterchef che ci hanno lasciato per sempre. Vediamo di chi si tratta.

Masterchef è il cooking show più amato del mondo e sta per tornare su Sky nella sua versione italiana. A condurre, anche quest’anno gli chef: Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli.

Masterchef torna in tv

A partire da giovedì 16 dicembre, torna su Sky il cooking show più amato d’Italia, con una stagione molto attesa. A condurre saranno, ancora una volta gli chef stellati: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Dal programma televisivo, oltre a nascere talenti e piatti molto particolari, ne è nato anche un linguaggio particolare.

Parla come Masterchef, infatti, è la campagna promozionale che è partita sulle reti Sky e Now Tv. Una campagna volta a sottolineare come, dal cooking show, siano state coniate delle parole nuove, dei modi di dire e degli atteggiamenti che, poi sono diventati popolari anche fuori dalla televisione. Un esempio su tutti è la parola tipica di Bruno Barbieri mappazzone che fa riferimento ad un piatto ben poco appetitoso.

Sono tanti i personaggi che hanno partecipato al programma e che il pubblico, anche oggi, fatica a dimenticare. Alcuni hanno cambiato strada, prendendo altre direzioni fuori dalle cucine. Altri, invece, hanno realizzato i loro sogni. Altri ancora, invece, ci hanno lasciati per sempre. Vediamo di chi si tratta.

Tre concorrenti ci hanno lasciato per sempre

La sua scomparsa di Paolo Armando è avvenuta il 17 giugno 2021. Aveva partecipato alla IV edizione del programma. Era celebre per il suo sorriso contagioso ma anche per la sua tenacia, tanto che aveva conquistato il titolo di tigre. Aveva soltanto 49 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Provincia di Cuneo.

Prima di approdare a Masterchef era dipendente della Provincia e si occupava di informatica. Dopo la sua partecipazione al programma, era diventato il testimonial di diverse attività ed eventi della sua zona di residenza.

L’ultima a lasciarci in ordine di tempo, invece, è stata Nonna Anna, aspirante chef dell’ottava edizione di Masterchef. La sua morte è avvenuta lo scorso agosto. Una nonna sprint che partecipava al programma per cucinare con la stessa passione con cui cucinava per il marito scomparso che lei chiamava Maciste.

Tra i concorrenti più amati, invece, spicca il nome di Alberto Naponi. Il concorrente di Masterchef 3 aveva conquistato il pubblico con le sue paperine. Aveva 79 anni.

La passione per i fornelli era arrivata dopo la disgrazia familiare.