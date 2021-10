Bruno Barbieri a ruota libera su Masterchef: svelato il retroscena inedito

Bruno Barbieri a ruota libera su Masterchef. Ecco che cosa ha svelato il famoso chef e conduttore del noto cooking show. Il retroscena inaspettato.

Bruno Barbieri fa delle confessioni su Masterchef che lasciano tutti a bocca aperta. Ecco che cosa ha dichiarato il cuoco. Tutti i dettagli.

Bruno Barbieri e il retroscena inedito su Masterchef

Masterchef è un noto cooking show che da anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. Il format del programma appassiona molto il pubblico che segue con grande entusiasmo e affetto il percorso di aspiranti chef che cercano di farsi strada nel mondo della cucina.

Fina dalla prima edizione, Bruno Barbieri è al timone di questa trasmissione ed è entrato proprio come i suoi colleghi nel cuore dei telespettatori. Nelle ultime stagioni ha lavorato fianco a fianco con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Proprio lo chef Bruno Barbieri ha fatto delle rivelazioni inaspettate sulla trasmissione rivelando un retroscena inedito. Vediamo che cosa ha dichiarato il famoso chef.

Le confessioni dello chef

Il format di Masterchef è molto semplice: aspiranti cuochi si sfidano in cucina e in prove esterne mostrando la loro abilità nella preparazione di piatti tradizionali o gourmet. Solo uno di loro alzerà però la coppa dei campioni e vivrà il sogno di portare a casa un ricco montepremi che cambierà per sempre la sua vita.

Il montepremi per il vincitore di Masterchef consiste in un assegno da 100 mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette con varie ospitate, pubblicità e l’incasso di tutti gli introiti che derivano dalla presentazione.

Come i telespettatori hanno spesso notato, gli aspiranti cuochi preparano tantissimi piatti che i giudici assaggiano però solo parzialmente.

Molti si sono dunque chiesti che fine fa il cibo preparato durante le prove. È proprio Bruno Barbieri a svelare la risposta a questa domanda.

Lo chef Bruno Barbieri innanzitutto ha sottolineato che molti degli ingredienti mostrati in televisione come per esempio verdura, formaggi e bottiglie sono solo oggetti di scena, non sono reali.

Anche l’enorme frigorifero dove i concorrenti corrono per prendere gli ingredienti contiene oggetti finti mentre gli alimenti che i concorrenti hanno a loro disposizione per preparare i piatti sono veri.

Ma dove finisce tutto quel cibo ben preparato e avanzato? Bruno Barbieri ha affermato che tutto il cibo commestibile e i piatti preparati vengono smaltiti da chi lavora dietro le quinte della trasmissione.

Gli alimenti sono dunque distribuiti tra cameraman, imprese di pulizie, truccatori, hair stylist mentre tutto ciò che non viene consumato è destinato a mense a scopo caritatevole come il Banco alimentare della Lombardia.

Nulla dunque viene sprecato o peggio ancora gettato nella spazzatura.