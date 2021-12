Alex Belli, concorrente più discusso del GF Vip, non sta molto bene: i suoi occhi continuano a svolgere dei movimenti del tutto strani. Ecco spiegato il vero motivo del cambiamento della salute.

Da un paio di settimane a questa parte il concorrente Belli è ormai uno dei gieffini più chiacchierati in assoluto del Grande Fratello Vip. Ormai siamo tutti a conoscenza della situazione che si è creata all’interno della casa, del suo affetto profondo che prova nei confronti della gieffina Soleil. Il loro rapporto è ormai un grosso punto interrogativo, l’attrazione tra i due è palese, hanno perfino confessato i propri sentimenti l’uno all’altra. La scintilla però non è ancora scoppiata del tutto.

Svariate volte però i concorrenti hanno criticato Alex affermando che il suo è solo un semplice teatrino montato in precedenza. Per questo infatti, a parer loro, lui i due si mantengo senza quindi eccedere nel “volgare”.

Alex Belli, gieffino del GF Vip 6: le sue condizioni di salute fanno preoccupare tutti. Da cosa deriva il suo malore

La situazione all’interno e al di fuori della casa è quindi molto più complicata di quanto lui si potesse mai immaginare. Ricordiamo inoltre che la moglie ha chiesto svariate volte al marito di comportarsi decentemente e di prendere le distante dalla concorrente Soleil, lui però non ha mai dato ascolto alle sue parole ed oggi Delia è decisa a lasciarlo definitivamente. Nelle ultimi giorni infatti la donna ha lasciato definitivamente la casa del marito Alex, lui però ne è rimasto allo scuro.

Solo dopo ha iniziato a capire che la situazione creatasi lo potrebbe portare in un vortice da cui non ne uscirà illeso. Lui ha affermato apertamente e pubblicamente che non esistono regole in amore, per questo infatti ha affermato di poter coltivare entrambi gli affetti, creando così una relazione poliamorosa. Questo ovviamente è stato detto e deciso all’insaputa della moglie.

Alex, eterno giocherellone, ha solo da poco compreso ciò che il suo comportamento ha causato. Per questo infatti, per lo shock subito, la sua salute pare che ne stia risentendo molto. Lui non sta molto bene e la sua situazione sentimentale continua solamente a peggiorare le cose.

Desirèe Cirsiano