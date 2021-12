Lutto nella Royal Family: la regina Elisabetta perde una persona a lei molto cara. Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo.

Fascia nera per la regina Elisabetta. La regnante di Inghilterra ha perso nelle scorse ore una persona a lei molto cara. Ecco di chi si tratta.

Royal family in lutto, ecco chi è venuto a mancare

Non sono mesi tranquilli, questi, per la Royal Family. Da settimane i membri della casata reale inglese sono al centro dell’attenzione per via di alcune vicende particolari che li stanno coinvolgendo.

Qualche settimana fa si è parlato di un nuovo probabile ingresso alla corte reale. Si tratta di Sarah Spencer, la presunta figlia di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra. Secondo un’indiscrezione lanciata dal The Sun, la giovane che oggi avrebbe 40 anni, è stata concepita 8 mesi prima della nascita del principe William ma mai riconosciuta.

Vive in America ed è venuta a scoprire la sua appartenenza alla casata reale grazie ad un diario segreto che avrebbe rivelato i suoi nobili natali. Sempre il The Sun ha scosso poi la Royal Family con una notizia bomba: il principe William avrebbe tradito la moglie Kate con una nota marchesa che è stata allontanata dalla corte.

Insomma, non è un periodo affatto roseo per i reali inglesi. Ma le sciagure non sono finite qui. Nelle scorse ore la regina Elisabetta, dopo la perdita di Filippo, ha dovuto fare i conti con un altro lutto.

L’addio straziante della regina Elisabetta

Non è stato un anno semplice questo per la regina Elisabetta che dopo la morte del suo consorte, il principe Filippo, nelle scorse ore ha dovuto dire addio ad un’altra persona a lei cara.

Si tratta di Ann Fortune FitzRoy, la duchessa di Grafton e sua dama di compagnia. La nobildonna che ha vissuto a palazzo reale per tantissimi anni, è stata la confidente e l’amica più cara della regnante inglese.

La loro era una meravigliosa amicizia di lunga data. Le due si sono incontrate per la prima volta nel 1967, quando la duchessa di Grafton ha preso il posto di Mary Cavendish alla corte reale. La dama di compagnia della regina Elisabetta si è spenta alla veneranda età di 101 anni senza patire alcuna malattia. È deceduta per morte naturale.

La regina Elisabetta la stimava particolarmente e aveva grande fiducia in lei tanto che la duchessa di Grafton era l’unica ad avere libero accesso ai diademi e agli armadi della regina oltre che a quelle che a corte vengono definite le stanze segrete della regnante.