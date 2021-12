By

Caos ad Amici di Maria De Filippi: volano parolacce in diretta. La conduttrice sotto choc. Vediamo che cosa è successo nell’ultima puntata del famoso talent.

Puntata movimentata l’ultima di Amici di Maria De Filippi. Volano parolacce in diretta e qualcuno perde le staffe. La conduttrice resta senza parole. Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto.

Bufera ad Amici, lite in diretta

Nelle scorse ore è andata in onda un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che da tanti anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. Ogni nuova edizione, giovani talenti mettono in mostra le loro doti e la loro professionalità per entrare nell‘accademia più famosa d’Italia e sfondare nel mondo della musica e della danza.

Anche quest’anno ci sono ragazzi molto talentuosi che hanno già conquistato il cuore del pubblico ma anche dei professori. L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi ha riservato delle sorprese davvero inaspettate: 3 concorrenti amatissimi sono stati eliminati.

Il primo a lasciare la scuola è stato il cantante Tommaso che è stato battuto dallo sfidante Kritical. Dopo di lui ha perso la sfida anche la ballerina Virginia la cui esibizione è stata giudicata dal maestro Garrison insufficiente e infine è stato eliminato anche Guido.

La sua eliminazione ha scioccato davvero tutti. Proprio durante l’ultima diretta è avvenuta un’accesa discussione tra due amatissimi protagonisti della trasmissione e sono volate parolacce.

Volano parolacce e accuse, Maria De Filippi sotto choc

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, due amati protagonisti hanno discusso animatamente e in studio è scoppiato il caos. A rendersi protagonisti di un acceso dibattito sono stati i professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

I due non sono mai andati particolarmente d’accordo e le loro opinioni su cantanti ed esibizioni sono sempre assolutamente diverse. Anche questa volta i due professori di canto hanno trovato una ragione per discutere. Che cosa è successo?

Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di far esibire i cantanti del suo team con la presentazione dei loro inediti, una scelta questa che non è stata apprezzata dalla Pettinelli perché considerata troppo comoda e che per tale ragione, ha avuto da ridire nei confronti del suo collega.

Ma il dibattito tra i due non è terminato qui. La conduttrice, dopo l’esibizione di LDA, ha chiesto ad Anna Pettinelli cosa ne pensasse del brano presentato dal figlio di Gigi D’Alessio. La professoressa ha risposto che il ragazzo è stato molto bravo.

È intervenuto nuovamente Zerbi che ha punzecchiato la sua collega dicendo che ha cambiato idea da quando LDA sta spopolando su Spotify. La Pettinelli lo ha risposto per le rime dandogli del rincog***nito. Il video dello scontro lo potete trovare qui

Questa affermazione è stata la miccia che ha acceso nuovamente il fuoco tra i due professori. Sono volate offese e Rudy Zerbi, seppur ironicamente, ha accusato la Pettinelli di fare body shaming dopo che la professoressa lo ha accusato di essere ingrassato. Il tutto si è concluso però con grosse risate da parte di pubblico e allievi.