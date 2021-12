Bufera ad Amici: 3 concorrenti eliminati a sorpresa. Il pubblico è incredulo. Ecco chi ha lasciato la famosa Accademia di Canale 5.

Amici di Maria De Filippi: 3 concorrenti amatissimi eliminati nel corso delle ultime registrazioni. Vediamo chi ha dovuto lasciare la scuola.

Amici di Maria De Filippi, tre eliminati a sorpresa

Amici di Maria De Filippi è il talent in onda dal 2001 su Canale 5. Nonostante siano passati tanti anni dalla prima messa in onda, ancora oggi la trasmissione condotta da Maria De Filippi continua a riscuotere un enorme successo. In ogni nuova edizione, la scuola sforna talenti nel mondo della musica e del ballo, giovani cantanti e ballerini destinati a calcare i palcoscenici più importanti del mondo.

Come dimenticare per esempio Irama, Emma Marrone o Alessandra Amoroso che oggi sono tra le voci più belle del panorama musicale italiano oppure Elena D’Amario e Giulia Pauselli che attualmente lavorano come professioniste proprio nella scuola che le ha lanciate al successo.

Il 2 dicembre si sono svolte le nuove registrazioni di Amici e le anticipazioni non raccontano purtroppo nulla di positivo. Tre amatissimi concorrenti del famoso reality di Canale 5 hanno dovuto lasciare la scuola. Bufera nella famosa Accademia, il web è esploso. L’eliminazione dei tre giovanissimi talenti ha fatto arrabbiare il pubblico. Vediamo chi ha dovuto interrompere la sua permanenza nella famosa scuola di Canale 5 e chi sono i sostituti.

Ecco chi è stato eliminato dalla scuola

Caos ad Amici: 3 concorrenti eliminati, il pubblico si divide e si arrabbia. Che cosa è accaduto? Le anticipazioni che arrivano non sono affatto positive. Apprendiamo da fonti certe che durante le registrazioni del 2 dicembre, tre amatissimi allievi hanno dovuto lasciare la scuola. Vi sveliamo di chi si tratta.

Innanzitutto vi anticipiamo che sono finiti in sfida per non aver superato con votazione sufficiente le prove settimanali, i ballerini Virginia, Carola e Guido e i cantanti Alex e Tommaso. Il primo ad essere eliminato è proprio il cantante Tommaso che perde la sfida contro Kritical portato in gara da Anna Pettinelli.

Lo segue a ruota Virginia, la giovane ballerina che ha ottenuto un banco grazie alla maestra Alessandra Celentano. A giudicare la sua sfida è il coreografo Garrison Rochelle che non la reputa all’altezza di rimanere nella scuola e dà il suo banco alla sfidante Cosmary.

Ultimo eliminato del trio è Guido che non partecipa a nessuna sfida ma viene sostituito per volere della maestra Celentano con un nuovo alunno, Cristiano. Il pubblico è incredulo.

LEGGI ANCHE—> Amici, scopre che la ragazza ha l’amante | Delirio dentro la casetta degli allievi

I telespettatori non hanno accolto positivamente l’eliminazione di questi tre allievi. A sorprendere è in particolare l’addio di Guido, davvero inaspettato.