Raffreddore, il freddo non c’entra nulla: qual è il fattore determinante per ammalarti

La stagione invernale è quella che ci vede alle prese con il raffreddore, anche se il freddo non è il fattore scatenante.

Sintomi quali tosse e starnuti sono alquanto comuni nei mesi più freddi, questo ci porta a credere che sia a causa del freddo.

Il freddo è o no la causa del raffreddore?

Sono molti ad associazione il freddo al raffreddore. Per quanto l’aria fredda sia collegata alle malattie respiratorie, affermare che “il freddo provoca il raffreddore“, non è esatto.

Come ci ammaliamo

Secondo le stime, ci sono più di 200 virus in circolazione che possono provocare i sintomi del raffreddore.

La trasmissione di questi virus ha luogo per lo più attraverso l’aria, e tramite la tosse e gli starnuti, che finiscono su superfici quali maniglie delle porte, tastiere di telecomandi o tastiere del telefono, ecc.

Dopo essere entrati in contatto con una superficie contaminata e toccandoci bocca e naso, il virus può penetrare nel corpo.

Inoltre possono essere trasmessi per via della saliva o attraverso la condivisione di oggetti.

Quando si conosce il modo con cui prendiamo un raffreddore, comprendiamo come siano in realtà i germi che ci fanno venire la malattia, e non il freddo in sé.

Cosa farebbe ammalare del freddo

Bassa umidità: questo fa sopravvivere i comuni virus del raffreddore, senza contare che la riduzione dell’umidità nell’aria tende a seccare le mucose del naso, che sono una difesa primaria per il sistema immunitario.

Spazi chiusi: a causa dell’abbassamento delle temperature ci chiudiamo più spesso in spazi chiusi e, questo, aumenta l’esposizione i germi e virus che si diffondono con più facilità in luoghi chiusi, quali scuole o centri commerciali, dove i germi si diffondono rapidamente.

Sistema immunitario più lento: meno sole e la risposta immunitaria tende ad essere può essere più lenta. Questo perché il sole influisce sul sistema immunitario grazie alla vitamina D. Questa favorisce la produzione di peptidi, che svolgono una potente azione antimicrobica, decisamente superiore alla penicillina. Dunque il sole è un alleato delle nostre difese immunitarie.

