Scuole chiuse, bloccate tutte le attività commerciali per la morte del 17enne Manuel. L’intera comunità si stinge in un forte abbraccio per piangere la grande perdita. Oggi i funerali del ragazzo.

Nella notte tra l’1 ed il 2 dicembre l’intera comunità ha subito una grave perdita. Un giovane ragazzo ha perso la vita per via di un incidente stradale che ha strappato il ragazzo dalle braccia della famiglia. La morte del 17enne Manuel Calise ha scosso l’animo di tutti e ad oggi sono già numerose le iniziative che i suoi amici e compagni di scuola hanno realizzato per ricordarlo.

Ben 6 comuni oggi sono in un atroce silenzio, scuole chiuse come anche tutte le attività commerciali al loro interno. Per volere del primo cittadino sono stati bloccati i comuni: Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Forio, Barano e Serrara Fontana.

La morte del 17enne Manuel Calise, tutte le sfaccettature dell’incidente che gli è costato la vita

Lui era un semplice ragazzo che rincorreva la vita, d’altronde si sa a 17 anni si pensa di essere invincibili credendo di poter andare contro l’intero mondo. Un semplice adolescente che cercava di coltivare i suoi sogni e che purtroppo, nella notte tra l’1 ed il 2 dicembre si sono spenti con lui. Decesso causato da un incidente stradale avvenuto nei pressi di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Lui alla guida dello scooter poi scontrato con un auto guidata da un giovane 22 enne.

La macchina del ragazzo 22 enne si è letteralmente ribalta, lui ha riportato delle lievi ferite, Manuel invece è stato balzato sulla scogliera all’impatto con la vettura. Il ragazzo alla guida, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato poi denunciato per omicidio stradale. Il corpo di Manuel, prima di tornare dalla famiglia, ha subito un’autopsia per verificare le origini del decesso.

Nella giornata odierna l’intera comunità si stringe alla famiglia del ragazzo, i funerali si sono tenuti dalle 11:00 alle 12:00 nella Basilica di Santa Restituta a Lacco Ameno. Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia ha quindi sospeso tutte le attività per consentire a tutti i cittadini di prendere parte al funerale del ragazzo.

Desirèe Cirisano