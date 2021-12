Daniele Sansone, calciatore trovato morto nel letto di casa dopo un infortunio | È mistero

Tragedia per il mondo sportivo: la misteriosa morte dell’ex calciatore ed ormai allenatore Daniele Sansone, trovato morto nel letto di casa sua. Disposta l’autopsia mentre i suoi ex compagni e la famiglia tutta piangono uniti per il lutto.

Oggi l’Italia tutta si stringe unita al mondo dello sport per piangere la scomparsa dell’ex calciatore. Morte misteriosa che lascia con sé un grande dubbio, il giovane allenatore conduceva una vita sana ed equilibrata, un infortunio avvenuto la settimana scorsa però potrebbe esserne la causa.

Disposta infatti l’autopsia per verificare che il decesso sia causato da un grave trauma cranico, l’infortunio si è verificato circa una settimana fa proprio mentre l’ex calciatore svolgeva uno dei suoi allenamenti abituali. Portato in ospedale e prontamente medicato con dei punti di sutura alla testa, al suo fianco era presente la sorella Roberta.

La misteriosa morte di Daniele Sansone, l’autopsia svelerà la causa del decesso

Tutto il mondo dello sport oggi piange la perdita di un grande amico ed un valoroso compagno, lui abitava a Pieve Modolena, nei pressi di Reggio Emilia. Il giovane conduceva una vita da vero salutista, molto impegnato tra palestre ed i vari allenamenti, allenava e si occupava di ben tre squadre giovanili. Cercando così di trasmettere una sogno ed una determinazione ai giovani volti che si affacciano al mondo dello sport.

Ernesto Brescia, grande allenatore del Calerno affronta il lutto commentando la scomparsa:

“Una persona controllata in tutto, che ogni giorno si allenava. Cresciuto a riso, verdure e pollo: un salutista. Una scomparsa che lascia sgomenti.”

Le cause del decesso inizialmente erano state affiancate ad un’impensabile arresto cardiaco, successivamente però è stato deciso di svolgere l’autopsia per rispondere ai molti dubbi lasciati da questa morte improvvisa. Lui originario di Napoli, giocava nel Catanzaro e nel Padova. Le varie squadre di serie B dove ancora giocava, la Virtus Mandrio e la Tecnocasa Cibeno, sospendo tutte le attività fino a domenica 5 dicembre. Il tutto fatto in attesa di conoscere la data effettiva in cui verrà effettuato il funerale.

Questo si terrà a Napoli dove tuttora vivono i genitori, attualmente però si stanno ascoltando tutte le persone particolarmente vicine a Daniele per cercare di dare una spiegazione alla sua assurda e straziante scomparsa.

Desirèe Cirisano