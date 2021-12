La situazione tra i due gieffini Alex e Soleil continua ad evolversi: mentre lei si lava i denti lui ci va pesante con la gambina. Ecco i retroscena di ciò che è accaduto al GF Vip.

Come ben saprete la situazione che lega i due gieffini ha ormai preso una piega del tutto diversa, i due concorrenti vivono infatti una quotidianità molto lontana da quella vissuta inizialmente all’interno della casa. Si sono sempre identificati come due semplici amici, legati da un legame indissolubile, con il passare del tempo però si sono accorti che non si tratta di semplice affetto quasi fraterno, ma bensì di un’amore travolgente seguito da passione ed attrazione.

Tutto questo capito e coltivato nonostante i due siano entrambi occupati al di fuori del programma, lui infatti ha la moglie Delia che lo aspetta mentre lei ha la sua dolce metà che però preferisce rimanere lontana dai riflettori.

Alex e Soleil al GF Vip: lui non resiste e ci va pesante con la gambina mentre lei lava i denti

Negli ultimi giorni i due concorrenti hanno messo in atto dei siparietti non tanto graditi al pubblico del grande programma, poiché del tutto fuori luogo ed inoltre irrispettosi nei confronti dei rispettivi compagni di vita dei gieffini. Come ben saprete il Grande Fratello, oltre alla diretta settimanale, manda in onda ciò che accade nella casa h24/7. Durante un daytime i due concorrenti hanno nuovamente dato prova e conferma dell’attrazione che l’un l’altro provano.

Tutti i concorrenti del programma si preparavano per dare la buonanotte, compresi i due diretti interessati. Svolgendo gli abituali gesti, ovvero lavaggio del viso e dei denti, i due si sono avvicinati sempre più. Alex, una volta raggiunta Soleil ha iniziato a stuzzicare la gieffina.

Nel mentre Soleil si è semplicemente piegata per avvicinare il viso al rubinetto così, il gieffino, non ha perso l’occasione che gli si è presentata davanti ai suoi occhi. Ha così iniziato a provocare la ragazza sfregando la gamba proprio sul suo lato B. Ovviamente la scena non è piaciuta affatto alla moglie di Alex, ovvero Delia.