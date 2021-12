Al Gf Vip 6 è tempo di confessioni tra Alex Belli e Soleil Sorge: l’attore soffre di un problema al cuore. Preoccupazione da parte dell’amica.

Nell’attesa della nuova diretta di stasera, lunedì 6 dicembre 2021, Alex e Soleil detengono ancora in mano le redini della casa con la loro storia d’amicizia.

Gf Vip 6: i flirt nati nella casa

Ormai il pubblico sta imparando a conoscere tutti i concorrenti della casa del Gf Vip 6. Tra litigi, nuovi amori, flirt ed intrattenimento, i protagonisti indiscussi delle ultime puntate sono stati sempre loro: Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore e l’influencer stanno catalizzando l’attenzione del pubblico sulla loro chimica artistica.

Effusioni, baci e carezze, però, non sono mancati nemmeno tra altri concorrenti. I primi a scambiarseli sono stati Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, ora diventati acerrimi nemici a seguito della nomination da parte di lui. Poi, è stata la volta di Sophie Codegoni con Gianmaria Antinolfi, che sono tornati a darci dentro qualche sera fa, complice una parrucca bionda indossata da lei.

Senza dimenticare Miriana Trevisan che, una volta uscito Nicola Pisu, non ha perso tempo con il nuovo concorrente del Gf Vip 6 Biagio D’Anelli.

La rivelazione di Alex Belli

Non è raro vedere Alex e Soleil insieme. Anzi! È proprio difficile vederli separati. Spesso se ne stanno abbracciati a chiacchierare, anche in abbigliamento comodo. Proprio come è accaduto durante l’ultima confessione di Alex. Lui era in accappatoio rosso, sotto a torso nudo; Soleil, invece, sfoggiava un maglioncino crop.

All’improvviso, tra una carezza e l’altra, l’ex attore di Centovetrine, confessa all’influencer di avere un piccolo problema:

“Senti un po’, io c’ho un piccolo problema al mio cuoricino. Che ne dici, me lo risolvi te?”

Pronunciato con la sua classica voce affettata da attore.

Al che, Soleil risponde che, l’unico modo che ha lei per poterlo risolvere è servendosi di un defibrillatore poiché non conosce la natura del problema del suo amico. Alex risponde che una scossa potrebbe ucciderlo. Alla fine, ci ridono insieme, continuando a carezzarsi: lei con la testa sul suo petto.