Francesca Cipriani, con il suo carattere esplosivo riesce sempre ad attirare l’attenzione del pubblico. Ma sapete chi è sua madre? E’ una donna bellissima e si assomigliano tantissimo.

In questi ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere Francesca Cipriano al cento per cento. E’ una donna di cuore e molto legata a sua mamma, infatti, più volte ha dichiarato di sentirne la mancanza: conosciamo meglio Rita De Michele.

Chi è la mamma di Francesca Cipriani

Rita De Michele si chiama così la mamma dell’incredibile ex Pupa. In molti l’avranno già conosciuta, perché in più occasioni è stata ospite nei vari salottini dei programmi di Barbara D’Urso.

Rita De Michele è originaria di Sulmona in provincia dell’Aquila. Di lei non abbiamo tante informazioni, dato che cerca sempre di tutelare la sua vita privata, ma dal suo profilo social sappiamo che ha studiato presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio e attualmente lavora presso all’Asl di Avezzano Sulmona.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata per diversi anni con Gianfranco Cipriani, padre di Francesca, ma il loro matrimonio è giunto al capolinea quando l’ex Pupa era piccola, attualmente Rita è single.

Più volte la gieffina ha raccontato che la separazione dei suoi genitori l’ha davvero fatta soffrire in passato, ma è riuscita a superare queste tensioni e oggi ha un bellissimo rapporto con sua madre, infatti, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip le due hanno dimostrato di essere molto legate.

Rita De Michele, il racconto sconvolgente

Siamo abituati a vedere Francesca Cipriani sempre sorridente ed energica, ma non tutti sanno che nel suo passato ha davvero sofferto. La sua infanzia non è stata facile, non solo per la separazione dei genitori, ma anche perché è stata bullizzata dai compagni per una malformazione al seno.

LEGGI ANCHE –> Francesca Cipriani, cosa faceva prima del successo | Rimarrete senza parole

Ne parlò proprio sua mamma Rita durante un’intervista a Novella 2000, dove spiegò anche il suo pensiero sui diversi interventi chirurgici alla quale sua figlia si è sottoposta:

“Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. (..) Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.

LEGGI ANCHE –> Alessandro Rossi, tutto sul fidanzato di Francesca Cipriani: età, lavoro e vita privata

Oggi Francesca è una donna realizzata e la settimana scorsa ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Alessandro. Mamma Rita crede lui sia l’uomo giusto per sua figlia, infatti, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per questa fantastica notizia.