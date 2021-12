Amici, scoppia uno scontro clamoroso fra la maestra Celentano ed il grande Garrison, Maria stanca delle continue lamentele la demolisce con una frase tagliente. Ecco cosa è successo nello studio.

Chi segue il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi sa di certo delle continue lamentele e delle infinite polemiche che la maestra Celentano crea quando si parla di danza. Lei, grande ballerina e maestra di successo, ha delle basi rigide che reputa fondamentali per ottenere successo in questa professione artistica. Eccelle di bravura e giustamente pretende il massimo dai propri allievi.

Delle volte però esagera a tal punto da demoralizzare psicologicamente i giovani allievi, i quali cercano solo di dare del loro meglio così da raggiungere l’obbiettivo che accomuna praticamente tutti: diventare dei ballerini professionisti di successo. La maestra però delle volte dimentica che i talenti seduti dietro ai banchi sono ancora dei ragazzi.

Scoppia la lite ad Amici tra la Celentano e Garrison, Maria li interrompe e si schiera definitivamente contro di lei

Nessuno ha mai osato mettere in dubbio le grandi doti e capacità artistiche della maestra Celentano, bisogna ammettere però che i suoi modi sono veramente rigidi e pesanti. Un ballerino di successo deve fare i conti con innumerevoli sacrifici ma demoralizzare in tal modo dei giovani talenti fa perder loro tutta la grinta e la determinazione. In questi ultimi giorni abbiamo assistito a svariati cambi, uno fra questi colpisce particolarmente la maestra.

Nella puntata scorsa, Garrison si è presentato al talent come giudice per le varie sfide, come già successo in passato. Per via di queste, Virginia, ballerina di successo da poco entrata nel programma, ha dovuto abbandonare definitivamente il talent. La Celentano non ha approvato la decisione di Garrison poiché secondo lei la nuova entrata non meritava il posto della sua allieva.

Volano insulti pesanti per la giovane ragazza che, senza colpa, incassa e non risponde. Al ché Maria, stanca delle parole della Celentano, decide di intervenire bruscamente in difesa della ballerina.

“Se fossi stata io al posto suo avrei giudicato Virginia vincitrice però adesso denigrare una ragazza che è appena entrata non va bene uguale. Anche perché sarà tua allieva, non ti dimenticare che Garrison ha anni e anni di carriera e ti ha portata qui lui!“

La maestra, non credendo alle parole sentite pronunciare dalla conduttrice, è letteralmente rimasta di stucco.