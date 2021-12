L’ordine di nascita ha effetti sulla tua relazione: la combinazione peggiore e la migliore

Studi affermano che l’ordine di nascita influenza non solo la personalità, ma anche le relazioni sociali che intratteniamo.

Quante volte ci siamo soffermati a riflettere sul ruolo che rivestiamo in una famiglia per l’ordine di nascita con cui siamo venti al mondo? Cosa comporta per un individuo nascere come primogenito, o come terzo nella discendenza?

Relazioni e ordine di nascita

Psicologi e terapeuti hanno sempre mostrato un interesse per il

legame esistente tra il grado di nascita e la personalità e su come cambiano le dinamiche, in seno alla famiglia.

Anche se non facciamo parte di una casata reale, con importanti diritti di successione, nascere prima o dopo di altri fratelli e sorelle fa differenza!

Sono diverse le modalità di come veniamo cresciuti, sui primogeniti le aspettative e le attenzioni sono amplificate. D’altra parte è anche ovvio, i genitori sono alle prese con qualcosa di sconosciuto che coglie di sorpresa sulle dinamiche e sui comportamento da adottare.

Per quanto i fratelli condividano solo la metà dei geni, la maggior parte delle differenze sono spiegate dal grado di nascita, che gioca un ruolo importante quasi quanto le differenze di genere.

E sono proprio queste dinamiche che in futuro potrebbero segnare in modo significativo le nostre relazioni. E poiché si parla di coppia, queste “dinamiche circa l’ordine di nascita”, varrà per entrambi.

Se il figlio più grande fa quello che deve fare, il più piccolo fa le cose diversamente. Il figlio venuto in seguito e secondo l’ordine di arrivo, riconosce subito la posizione rivendicata dal maggiore e si ritaglia un posto tutto suo tra i fratelli.

Le coppie ottimali e quelle peggiori

Riguardo la vostra relazione, secondo gli studi del dottor Kevin Leman, la combinazione peggiore si presenta quando i partner hanno lo stesso ordine di nascita, ad esempio entrambi sono il figlio maggiore o il figlio minore.

Per conto i risultati migliori si hanno invece quando si trovano in ordine diverso, ancora meglio se in posizioni opposte, ad esempio il più grande con il più piccolo. Questo perché l’ordine di nascita avrebbe un impatto sulla nostra personalità che si riflette all’interno della coppia.