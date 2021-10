Dormire con il partner: la posizione rivela che coppia siete

Dormire con il partner, può rivelare più di quanto credete, questo perché ci sono dei linguaggi non verbali come la posizione che adottate quando dormite assieme.

Se il linguaggio del corpo può rivelare i tuoi pensieri e le tue emozioni più profonde durante il giorno, la posizione che adottate quando dormite tu e il tuo partner potrebbe farlo anche di notte.

Solidità di coppia

La posizione in cui dormi con il tuo partner potrebbe essere lo specchio della salute del tuo rapporto di coppia. Peggio ancora, certe posizioni per dormire in due sarebbero un segno diretto di problemi nella tua relazione e persino di una rottura imminente.

Questo perché la posizione in cui ti addormenti può rivelare il tuo stato emotivo, inoltre per quanto non ci sia alcun vero studio scientifico per dimostrare tutto questo, sembra che alcune posizioni abbiano un significato reale.

Dormire con il partner: quale posizione preferite?

Per quanto ogni coppia ha la sua posizione preferita per addormentarsi, non capita spesso di cadere tra le braccia di Morfeo ogni notte nella stessa posizione.

Potrebbe avvenire intrecciati, ai lati del letto, a cucchiaio, schiena contro schiena…

Questo perché ogni posizione ha il suo significato… Le tue emozioni, mescolate a quelle del tuo partner, dei tuoi rispettivi caratteri e della qualità della tua relazione, influenzeranno la posizione in cui entrambi vi sentirete meglio quando siete sdraiati.

Abbracciati con la testa appoggiata al tuo compagno

I partner devono toccarsi il più possibile. Più sono intrecciati, meglio si sentiranno. Questo grande abbraccio produce ossitocina, rassicura e ha un effetto benefico sul corpo.

Quando il tuo partner dorme sulla schiena con la tua testa tra le braccia significa che ha il potere e lo sta usando per proteggerti.

Quando metti la tua faccia sul petto del tuo partner e il resto del corpo assume una posizione fetale, dimostra che sei dipendente da lui .

D’altra parte, se dormi con la testa sul petto ma il resto del tuo corpo è disteso significa che vuoi prendere le decisioni per te stesso.

Una delle più ambite, quella dei primi tempi, del viaggio di nozze, quando la passione è talmente bruciante da sopportare anche il caldo estivo pur di stare in questa posizione.

A cucchiaio

In questa posizione uno dei 2 si rannicchia contro la parte posteriore della sua metà. Questa posizione rivela un rapporto di coppia perfettamente equilibrato e fornisce una sensazione di sicurezza e protezione.

Questa posizione è un classico, una posizione dinamica in cui un partner protegge l’altro. Può apparire una posizione di grande vulnerabilità sessuale, ma in realtà sta dicendo: ‘Mi fido di te'”

Uno di fronte l’altro, faccia a faccia

Questa posizione con il vostro partner viene considerata la più romantica, questa posizione mostra il legame tra voi ed è un modo inconscio per tenere d’occhio il vostro partner.

Quando dormi faccia a faccia, esprimi il tentativo inconscio di guardare il tuo partner negli occhi tutta la notte. Se il tuo partner inizia improvvisamente ad affrontarti, è probabile che si senta distante e voglia connettersi, o addirittura affamato di intimità.

Sul proprio lato, ma a contatto

In questa posizione la coppia dorme da solo nel lato del letto, ma mantiene il contatto, magari sfiorandosi solo con i piedi, come se l’uno fosse un’estensione dell’altro. Un gesto rassicurante e segno di sicurezza nella coppia, che non vuole lasciarsi andare, nemmeno di notte.

Dormire con la schiena al partner o con una buona quantità di spazio tra di voi forse non è romantico, eppure uno studio ha scoperto che questa è la posizione più comune per le coppie, probabilmente perché è la più conveniente.

Ognuno dal suo fianco, senza toccarsi

Questa posizione è apparentemente la preferita per la notte… ma non per addormentarsi, mostra sia vicinanza che indipendenza nella relazione, ciò significa che sei indipendente o vuoi essere un po’ di più.. Se in genere ti piace coccolare, questa posizione è una bandiera rossa, significa che qualcosa non va nella tua relazione.

Potrebbe essere dovuto allo stress o a un segreto nascosto, potrebbe mostrare un disaccordo tra i partner o un bisogno di privacy.

Tuttavia in alcuni casi non ci sono grossi problemi, molte persone iniziano ad accoccolarsi l’una con l’altra per scaldarsi, mostrare affetto, poi si allontanano dall’altra parte del letto senza ragioni specifiche.

Va anche notato che alcune coppie vanno d’accordo quando smettono di cercare di rannicchiarsi tutta la notte, probabilmente perché permette loro di dormire più profondamente e senza interruzioni, il che migliora la relazione e le interazioni della coppia.

Se ti capita, cerca di capire perché! Forse l’altro vuole solo dormire un po’.

Ora non resta che cercare un buon letto e qualunque posizione assumiate in coppia dormire e svegliarvi insieme.