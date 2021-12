Delia Duran, stanca del comportamento del marito all’interno del GF Vip e delle continue mancanze di rispetto nei suoi confronti decide di lasciarlo nell’immediato. Lui però è ancora all’oscuro di tutto ciò.

Lasciare una persona al di fuori della casa del Grande Fratello significa caricarla di immense responsabilità e buttarla a capofitto in un vortice di insicurezza e solitudine. Soprattutto se i propri comportamenti non corrispondono esattamente alle aspettative della dolce metà che, altro non può fare, che guardare e rimanere in silenzio.

Ormai siamo tutti a conoscenza della situazione che regna fra i due sposi. Alex non ha sprecato neanche un minuto del suo tempo per spiegare ed affrontare la situazione creatasi con Soleil, con la moglie Delia. Nelle ultime puntate ha affermato a gran voce di provare attrazione ed amore per la gieffina che lo sta accompagnando in questo lungo percorso.

Delia non ne può più, lascia definitivamente Alex Belli ma non sa ancora nulla

Il concorrente non si è semplicemente innamorato di un’altra donna, ha letteralmente mancato di rispetto alla moglie in diretta televisiva, sotto gli occhi dell’Italia tutta. Molte volte Delia si è presentata in casa chiedendo al marito di moderare alcuni suoi modi di fare, di prendere le distanze da Soleil. Lui però non ha mai ascolto realmente le sue parole ed è andato dritto per la sua strada.

Per questo Delia, a distanza di mesi dall’inizio del gioco, è ormai stanca è ha deciso di mettere fine a questo teatrino imbarazzante creato dal marito Alex. Il quale ha fermino dichiarato di voler sostenere una relazione poliamorosa creando così un vero e proprio triangolo amoroso con Delia e Soleil.

Delia però non ci sta a queste assurde condizioni e nella giornata odierna ha letteralmente lasciato il marito abbandonando la casa in cui abitavano insieme a Milano. Ha inoltre aggiunto in una comunicazione rilasciata sui social:

“Sono stati giorni complessi.. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa.. Hasta luego Milano.”

Ovviamente, come già anticipato, Alex ancora non sa nulla di tutto ciò.