Valeria Marini, concorrente del famigerato programma GF Vip 6, fa una confessione allarmante spiazzando tutti i presenti. Ecco tutti i retroscena che si celano dietro le parole della gieffina.

Nelle ultime puntate del programma condotto dal famoso Alfonso Signorini abbiamo assistito a scenari davvero inimmaginabili. Chi segue il Grande Fratello, inoltre, sa di certo che la tensione fra alcuni concorrenti è ormai esplicita e palese. Alcuni giorni fa il conduttore ha deciso di dare ad altri volti famosi l’opportunità di partecipare nuovamente al reality.

Molti sono i personaggi pubblici che hanno prontamente accettato di prendervi parte, uno tra questi è un volto già molto noto nel Grande fratello Vip, stiamo parlando proprio di Valeria Marini. La quale, nonostante sia entrata nella casa da poco tempo, ha già creato scompiglio e ha già preso le parti di alcuni concorrenti in gara.

Valeria Marini e la spiazzante dichiarazione al GF Vip 6

Come già saprete, nel corso del tempo si sono creati vari legami e proprio per questo sono iniziate le prime incomprensioni che si sono poi evolute in veri scontri tra i vari concorrenti. Molte sono le coppie createsi all’interno della casa, una di queste è proprio quella formata da Manuel e Lulù, storia che però non è durata a lungo e di certo non ha ottenuto il lieto fine tanto sperato. Tra i due gieffini infatti scorre ormai una vena d’odio reciproco, anche se Lulù in cuor suo sa di non aver ancora dimenticato Manuel.

Per lui però, la storia con la gieffina è ormai acqua passata, anzi, ha perfino nominato più e più volte la ragazza proprio per evitare anche solo il contatto visivo con lei. Lulù, finita in nomination con la sorella Clarissa, inizia ad agitarsi tanto che le scoppia in un clamoroso attacco di panico. Nonostante questo nessuno però le crede, in sua difesa si schiera a spada tratta solo la nuova arrivata Valeria Marini, la quale afferma di averla vista seriamente in difficolta.

Valeria e Patrizia difendono Lulù da Maria.

Valeria: "L'ha avuto eccome l'attacco di panico, l'ho visto io."

Patrizia: "Era sbiancata, l'ha avuto eccome. Lulù non finge, credimi non finge."#gfvip pic.twitter.com/UCHSOe1Dxe — BL (@rainbow20202020) December 1, 2021

Maria, anch’essa nuova concorrente del Grande Fratello, ha affermato che l’attacco di panico di Lulù in realtà è una gran scemenza. Valeria, seguita anche da Patrizia, ha invece difeso a vivamente la ragazza dicendo di averla vista in una grave e seria situazione:

“L’ha avuto l’attacco di panico, l’ho vista io in bagno. Le usciva tutto il muco dal naso, è sbiancata e le usciva la bava dalla bocca, va aiutata.”

Lulù è una ragazza molto sensibile e semplicemente molto affezionata alla famiglia.