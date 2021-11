By

Nella casa del Gf Vip, Alex e Soleil fanno ancora parlare di se, questa volta per un massaggio bollente da parte dell’attore all’ex corteggiatrice.

Gf Vip alex soleil – Letto QuotidianoAl Gf Vip stasera si attende l’ingresso di Delia Duran che, stando alle anticipazioni, avrà molto da dire alla coppia che si è formata tra le mura della casa.

Gf Vip 6: scena bollente

Ormai Alex Belli e Soleil Sorge, tra le mura della casa del Gf Vip sono incontenibili. Mentre Carmen Russo e Katia Ricciarelli si dilettavano a giocare a biliardo, Alex e Soleil si sono cimentati in altro. Alex Belli si è prestato a fare un massaggio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un massaggio che aveva lo scopo, secondo Belli, di essere linfodrenante e far espellere le tossine a Soleil.

“Tu lo sai che sei tutto un livido?” esordisce Alex Belli mentre sistema l’asciugamano alla giovane donna soltanto in perizoma e reggiseno color carne. Infatti, Soleil ha un livido sulla scapola che, a sua detta, le ha fatto proprio l’attore. Non appena la tocca, Alex per niente dispiaciuto, si accorge che la pelle della concorrente del Gf Vip è molto delicata e reagisce al suo tocco.

Una scena degna quasi di un film a luci rosse. Ben 45 minuiti di tocchi sensuali che si sono conclusi con un bacio sulla fronte da parte di lui. Il pretesto per mettere in piedi questa scena hot è stato dato dalla produzione, la quale ha messo a disposizione dei concorrenti un lettino da massaggio e prodotti pensati per tale scopo, offerti dallo sponsor.

Le polemiche e la reazione di Delia

Il massaggio ha attirato l’attenzione di altre due concorrenti: Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Intanto, anche Delia ha assistito alla scena dalla sua camera d’albergo dove si trova in quarantena proprio per poter entrare nella casa del Gf Vip questa sera, in prima serata.

La moglie di Belli, stando alle indiscrezioni, metterà in luce diverse incongruenze dichiarate dal marito in trasmissione, sin da quando ha fatto il suo ingresso nella casa.

Anche sul web, le reazioni degli spettatori (e non) della trasmissione sono state contrastanti. Del resto, c’è voluto poco affinché il video diventasse virale. C’è chi, infatti, non vede l’ora di scoprire come andrà a finire questa “soap opera recitata male” come ha affermato Adriana Volpe, e chi reputa scorretto il comportamento dei due concorrenti.