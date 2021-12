Gf Vip 6, malore di Lulù improvviso: Maria su tutte le furie: “È una vergogna vada via”

La sesta edizione di Alfonso Signorini del Gf Vip 6 va avanti nonostante lo spettacolo offerto a volte lasci alquanto a desiderare.

Nella Casa del Grande Fratello è andata in onda un’accesa discussione tra Lulù Selassié e Maria Monsè.

Non è sconosciuto ai telespettatori che, diversi concorrenti appaiano visibilmente stanchi della situazione all’interno di questa casa, i quali sono obbligati (ma profumatamente pagati), a restare a contatto con personaggi fortemente eterogeni tra loro. Questo sta portando molti di loro a pensare di abbandonare definitivamente il programma.

Una delle principesse Selassié, Lucrezia sembra non riuscire più a reggere la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Dopo che entrambe le sorelle sono entrate in nomination Lulù, provata anche per il voto ricevuto dal suo agognato Manuel. Infatti non ha retto e senza freni si è lasciata andare ad un pianto dirotto.

Gli animi si scaldano e sottoposti alle votazione i più fragili incominciano a dare segni di cedimento. Private della terza sorella, le principesse vanno in nomination insieme.

Vuoi siano certi atteggiamenti adottati in passato con Manuel, vuoi le strategie che prevedono comunque delle “alleanze celate”, di fatto le sorelle non hanno fatto buon viso a cattivo gioco.

Ma delle due a cedere è stata Lucrezia, che ha avuto da ridire con una delle ultime arrivate nella casa Maria Monsè che a quanto pare non ha riscosso molte simpatie all’interno della casa. Meno tra tutte Lucrezia.

La tensione è volata alta tra le due e sono volate parole grosse in quanto Maria avrebbe supposto un attacco di panico alla nomination solo una farsa.

“Sei una persona triste e ignorante perché prendi in giro gli attacchi di panico. Nessuno si deve permettere di prendere in giro una persona per queste cose”.

“Per me lei è idiota e imbecille perché trovo molto ignorante che si permetta di prendere in giro gli attacchi di panico quando ci sono molte persone che ne soffrono. Mi ha denigrato per questo. Ma come ti permetti?“.