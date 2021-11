Gerry Scotti spiazza tutti abbandonando il famigerato programma televisivo mandato in onda su Canale 5: il motivo è davvero surreale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nelle ultime ore il famigerato conduttore televisivo che ci accompagna e ci intrattiene da ormai molti anni, purtroppo ha dovuto prendere una decisione drastica per quanto riguarda la sua permanenza al famoso programma mandato in onda su Canale 5.

Questo rappresenta un vero colpo di scena dal momento che Gerry non ha mai mollato per alcuna ragione, anzi ha sempre lottato per dare ai suoi telespettatori lo show che si meritano. Persona magnifica e di buon cuore che, a breve, potrebbe lasciare definitivamente posto a nuovi volti.

Gerry Scotti lascia il programma: ecco il motivo che si cela dietro quest’assurda dichiarazione

Come ben saprete negli ultimi giorni stiamo assistendo a numerosi cambiamenti per quanto riguarda la televisione italiana ed in particolare la famosa casata Mediaset. Quest’ultima ha dei nuovi progetti pensati per offrire agli spettatori molto più intrattenimento, ed ovviamente, per diminuire gli innumerevoli costi. Proprio per questo ci saranno parecchi tagli come ad esempio per i programmi della rinomata conduttrice televisiva Barbara D’Urso.

La D’Urso infatti è stata la prima conduttrice che ha dovuto subire in prima persona il cambiamento radicale scelto ed imposto dalla Mediaset. Per quanto riguarda Gerry invece, negli ultimi giorni lui stesso ha dichiarato che a breve assisteremo a numerose trasmutazioni che capovolgeranno completamente la situazione.

Il programma che subirà delle variazioni è “Caduta libera”, il conduttore ha dichiarato che andranno in onda delle puntate speciali che verranno poi trasmesse direttamente in prima serata. Per quanto riguarda il futuro invece sono molti i progetti che Pier Silvio Berlusconi ha, pare però che oltre a qualche variazione il programma non subirà altri tagli.

Per il momento quindi, Gerry Scotti è l’unico volto sicuro che continuerà ad apparire nelle prossime puntate dei suoi rispettivi programmi televisivi. Non è però esclusa l’opzione del rinnovo radicale che, se il progetto dovesse andare a buon fine, rivoluzionerà interamente i programmi ed i rispettivi conduttori.

Desirèe Cirisano