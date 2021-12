By

L’ormai famoso allievo della rinomata scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, si mostra con il viso pieno di lacrime mentre parla pubblicamente di un dramma privato che lo riguarda in particolar modo.

Ormai tutti conosciamo la rinomata scuola di Amici, programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il quale si suddivide in ben due categorie, ovvero: categoria canto e categoria ballo. Il talent offre vaste opportunità a giovani talenti che sperano di realizzare un sogno che li accomuna tutti.

A volte dimentichiamo infatti che dietro quei banchi vi sono solo dei ragazzini che lottano e si sforzano per ottenere ciò che realmente vogliono, già questo è ammirabile per degli adolescenti della loro età. Spesso ci aspettiamo dei comportamenti ferrei, anche fin troppo rigidi, alla loro naturalezza ed incredibile semplicità però ci sorprendiamo notevolmente.

Albe scoppia in lacrime nello studio di Amici. La toccante rivelazione del ragazzo: “Avrei voluto farlo con lui”

Come da programma, ogni giorno viene trasmesso il daytime, ovvero delle riprese di cui i protagonisti sono proprio i giovani artisti, mentre svolgono delle semplici attività quotidiane. Nella giornata odierna abbiamo visto i ragazzi confrontarsi con in professori, iniziando a parlare anche di dinamiche molto serie. Pare che negli ultimi giorni il cantante Albe si sia aggiudicato notevoli complimenti per il percorso vissuto all’interno della casetta e dello studio.

Lui, apparentemente sembra un ragazzo molto sicuro di sé, egocentrico ed anche immaturo. Quando però lo si conosce realmente si capisce che in realtà è un ragazzo molto talentuoso, abbastanza maturo ed anche alquanto timido.

Raggiunto un altro successo per il ragazzo, Maria si è accorta che quest’ultimo non appariva molto entusiasta della cosa allora ha prontamente chiesto spiegazioni al diretto interessato. Albe le ha quindi confessato di essere in realtà molto contento, ma al contempo malinconico.

“Stavo realizzando.. poi anche perché avrei voluto farlo vedere a mio nonno”

Queste sono le parole dette dal ragazzo a Maria, la quale comprende subito la natura del suo stato d’animo.

Desirèe Cirisano