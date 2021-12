Aka7even: in pochi conoscono la tragica storia dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ecco il racconto struggente ha lasciato tutti di stucco.

L’ex concorrente di Amici si racconta e parla del terribile virus che lo ha colpito da bambino e che l’ha mandato in coma a 7 anni. Scopriamo insieme il suo racconto drammatico.

Aka7even, che malattia ha?

Nato nel 2000 a Vico Equense in provincia di Napoli, Luca Marzano, in arte Aka7even si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a due importanti programmi televisivi: X-Factor e Amici di Maria De Filippi.

Nel 2017 approda al reality di Raidue che vedeva al tempo tra i giudici anche Fedez, il marito di Chiara Ferragni. Con uno stile molto semplice e la sua voce graffiante, Aka riesce a conquistare il pubblico e arriva fino ai bootcamp non riuscendo però a battere i suoi avversari.

X-Factor non gli dona il successo sperato e così Luca ritenta e si presenta ai provini di Amici. La sua bravura e il suo talento gli consentono di conquistare un banco nel famoso talent di Mediaset. Da quel momento la sua vita cambierà per sempre.

Da quando ha lasciato la scuola di Maria De Filippi, Aka7even non si è fermato un istante. Oggi è un cantante amatissimo e seguitissimo e le sue canzoni sono sempre nella top list dei brani più ascoltati e scaricati. Sapete che l’ex concorrente di Amici è stato in coma a 7 anni? A raccontare il drammatico episodio è proprio lui in un’intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo.

Cosa gli è successo da piccolo?

Nel 2007, Aka7even finisce in coma a seguito di una crisi epilettica causata da una terribile infezione che aveva colpito il cervelletto. Il cantante resta in un letto d’ospedale per 7 giorni, attaccato alle macchine che lo tenevano in vita. I medici non avevano dato speranza alla famiglia, il giovane era stato già dichiarato clinicamente morto. Eppure accade un miracolo.

Contro ogni aspettativa, il bambino si risveglia e ricorda la musica che il fratello Domenico, anche lui cantante, gli faceva ascoltare quando era in coma. La vita è stata benevola con lui, gli ha donato un’altra chance e Luca l’ha accolta ben volentieri.

Quando ha lasciato l’ospedale, Aka ha capito che il suo futuro avrebbe avuto a che fare con la musica e ha tentato l’impossibile per entrare in questo mondo. Visti i risultati raggiunti oggi, possiamo dire che ha fatto un ottimo lavoro.