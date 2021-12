Torta ricotta e arancia fatta in casa di Benedetta Rossi super profumata

Con tutte le ricette della Torta ricotta e arancia ci si potrebbe scrivere un libro, tante sono le varianti di questo dolce profumato.

Cercate un idea per il dolce domenicale? La torta arancia e ricotta fa al caso vostro!

Torta ricotta e arancia, un dolce super profumato

Le arance, i mandarini, i limoni, ma in generale tutti gli agrumi hanno un profumo che richiama alla mente le cose buone, la tradizione e un certo senso di continuità.

Gli agrumi non profumano tutti allo stesso modo, se pensate ai mandarini torna in mente la nostra infanzia, gli inverni e i natali che ne hanno fatto parte.

I fiori dell’albero di arancio e dei limoni fanno venire in mente la primavera con la raccolta delle “zagare”, i petali del fiore che vengono usati sia per la preparazione di profumi che nella preparazione di alcuni prodotti dolciari.

E la torta arancia e ricotta morbida e profumata è perfetta per un pranzo o una cena in famiglia. La ricetta che segue di Benedetta Rossi non necessita di farina, ideale quindi per gli intolleranti al glutine, si prepara utilizzando una tortiera dal diametro di 23 cm, che può soddisfare otto persone, tranne forse il bis! Vediamo cosa ci occorre per la sua preparazione.

Ingredienti

3 uova

500 g ricotta

200 g zucchero

3 cucchiai fecola di patate circa 60 g

1 bustina vanillina

2 arance per la scorza grattugiata

zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione

Dopo aver diviso i tuorli dagli albumi, impiegando delle fruste elettriche, montiamo a neve ben ferma gli albumi. In un’altra ciotola capiente, in cui abbiamo messo i tuorli insieme allo zucchero, sempre mescolando con le fruste realizziamo un composto omogeneo.

Proseguiamo aggiungendo al composto la fecola di patate, quindi uniamo nella ciotola, la ricotta e la vanillina sempre mescolando per amalgamare gli ingredienti.

Grattugiamo la buccia delle arance e uniamole al composto e aggiungiamo un po’ alla volta gli albumi che abbiamo montati a neve, avendo cura di mescolare il tutto dal basso verso l’alto.

Siamo pronti per mettere la nostra preparazione nella tortiera che abbiamo rivestito con della carta forno. Mettiamo il dolce in forno ventilato preriscaldato a 170° C per circa 50 minuti. Se il forno è statico a 180° C. Qualora la parte superiore della torta prendesse troppo “colore” portiamo la temperatura a 150° C, proseguendo la cottura. Una volta terminata la cottura lasciamo che la nostra torta diventi tiepida e infine decoriamo con lo zucchero a velo.