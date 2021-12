Tina Cipollari: chi è, figli, marito, lavoro, malattia e vita privata

Chi è Tina Cipollari? Conosciamo meglio l’opinionista del programma più seguito di sempre e sbirciamo nella sua vita privata.

Chi è Tina Cipollari?

Tina Cipollari nasce il 10 Novembre del 1965 e cresce in una famiglia insieme alla sua adorata mamma Maria Concetta Cipollari. Purtroppo della sua infanzia non si hanno molte informazioni, quello che purtroppo si sa e che il suo papà purtroppo è già qualche anno che non c’è più.

Un momento davvero molto duro per Tina che ha dovuto affrontare questa perdita con grande dolore. Fortunatamente ad aiutarla in un momento cosi difficile è stato il suo ex marito Kikò Nalli.

Chi è il marito di Tina?

Tina si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo, in particolare a Uomini e Donne nel 2002. La tronista all’epoca conobbe quello che poi diventò suo marito. Parliamo infatti di Kikò Nalli, giovane parrucchiere che perse completamente la testa per Tina.

I due si frequentarono per un periodo di tempo finché la tronista decise di dare una possibilità a Kikò. I due qualche anno dopo, precisamente nel 2005 sono convolati a nozze. Ma qualcosa nella loro relazione non è andato come previsto, purtroppo i due nel 2018 hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore, storia e matrimonio da cui sono nati anche due bellissimi figli, Francesco Mattias e Gianluca. I due attualmente sono in rapporti civili anche per il bene dei loro due figli.

Instagram di Tina Cipollari

Tina Cipollari oltre ad essere mamma e donna di carriera impegnata da anni nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne è anche un’amante dei social. La regina di Canale Cinque infatti proprio sui social, in particolare su Instagram vanta migliaia di followers in particolare circa 1 Milione di fans.

Sui social infatti l’opinionista pubblica molte cose della sua quotidianità, spesso infatti posta foto insieme ad un icona del capelli, ovvero Federico Fashion Style. Il parrucchiere infatti è un intimo amico di Tina, spesso infatti si vedono insieme per domare ovviamente la chioma della simpaticissima opinionista.

Esperienza televisiva di Tina

La simpatica opinionista di Uomini e Donne, oltre a dedicarsi al programma di Maria, ha partecipato in passato come concorrente nel reality “Il Ristorante” di Antonella Clerici, insieme ad altri vip importanti come Patrizia De Blanck e Naike Rivelli. Solo nel 2008 diventa l’opinionista ufficiale di Uomini e Donne insieme a Gianni Sperti e Karina Cascella.

Successivamente, visto il suo successo a Uomini e Donne, viene scelta per partecipare a Pechino Express, all’epoca condotto da Costantino della Gherardesca, arrivando però al quarto posto.Dopo qualche anno insieme a Simona Ventura diventa co-conduttrice al programma Selfie-le cose cambiano.

Fidanzato Tina Cipollari

Come abbiamo detto prima Tina è stata sposata diversi anni con Kikò, purtroppo però i due attualmente non sono più insieme. Tina pare che abbia cambiata completamente pagina iniziando una relazione con Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze. Tina e Vincenzo avrebbero dovuto dire il fatidico “Si” ad aprile, ma questo non è successo a causa della pandemia. Pare che i due però non hanno più fatto questo importante passo proprio perchè non sono più insieme. A confermare questa notizia è stata anche la stessa Tina che oggi a quanto pare è single.