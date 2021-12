Stefania Orlando a cuore aperto. Ecco la ragione per cui ha deciso di non avere figli. Il motivo vi lascerà senza parole.

La bellissima showgirl italiana ed ex gieffina si racconta e parla del motivo per cui ha deciso di non avere figli. La ragione è incredibile.

Stefania Orlando a cuore aperto, la showgirl fa delle rivelazioni inattese

Stefania Orlando è un’amatissima showgirl italiana ed ex gieffina. Ha preso parte al Grande Fratello Vip 5, il programma che l’ha rilanciata al successo. Per un periodo di tempo infatti è stata ferma, professionalmente parlando, dedicandosi solo a sé stessa e al suo compagno, Simone Gianlorenzi. Alfonso Signorini le ha dato però la possibilità di rimettersi in gioco e per lei si sono aperte nuovamente le porte del mondo dello spettacolo.

Dopo l’esperienza nel famoso reality di Cinecittà, la Orlando ha preso parte a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Anche nel talent Rai ha messo in mostra le sue doti artistiche e ha riscosso un grandissimo successo.

In coppia dal 2008 con Simone Gianlorenzi che ha sposato nel 2019, i due si amano alla follia ma non hanno bambini. Come mai? A dare una risposta che chiarisce ogni dubbio è proprio la Orlando che si confessa in un’intervista esclusiva raccontando la ragione per cui ha deciso di non mettere al mondo dei figli.

Ecco perché la showgirl non ha voluto figli

Dopo il matrimonio fallimentare con Andrea Roncato, Stefania Orlando è tornata a sorridere grazie Simone Gianlorenzi. I due si sono fidanzati nel 2008 e nel 2019 sono convolati a nozze. La coppia non ha figli e molti si sono chiesti come mai la Orlando non abbia voluto dei bambini. A dare una spiegazione è proprio lei che in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi ha svelato finalmente il mistero.

LEGGI ANCHE—> Stefania Orlando: com’era da giovane? Bellezza imbarazzante | FOTO

La Orlando ha raccontato che non ha mai sentito la necessità di avere bambini perché mai è sorto in lei l’istinto materno. Per Simone, a quanto pare, questo non è mai stato un problema. Dopo l’esperienza vissuta però al GF Vip 5, Stefania ha confessato di aver cambiato idea e di sentire adesso la necessità di donare il suo amore a chi ne ha bisogno. Per questo motivo, con il marito ha iniziato le pratiche dell’adozione e entrambi sperano di poter accogliere al più presto un bambino nella loro casa ma soprattutto nelle loro vite.