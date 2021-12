Spazzolino, il trucchetto per tenerlo sempre pulito e disinfettato in bagno

Lo spazzolino da denti è uno degli oggetti per l’igiene della bocca essenziali per mantenere sani i nostri denti.

Lo spazzolino da denti, è uno strumento necessario affinché si possa continuare ad avere denti sani e un sorriso smagliante. Ma sappiamo conservare l’igiene e la pulizia del nostro spazzolino in bagno?

Come tenere pulito lo spazzolino per i denti

Che sia elettrico o manuale, l’uso dello spazzolino da denti è l’unica barriera tra noi e i germi che possono proliferare nella nostra bocca.

Alimenti dolci o salati, tutti possono lasciare tracce del loro passaggio nella nostra bocca. Lo stesso vale per le bevande…Per questo fin da piccoli dobbiamo essere instradati all’uso di routine della nostra igiene orale che ci aiuta a prevenire carie e grossi problemi orali.

Per adempiere a questo compito in commercio possiamo trovare sia spazzolini manuali che elettrici, dotate di setole dure o morbide, diversificate anche per le diverse parti della bocca.

Tuttavia, il nostro spazzolino, va cambiato a distanza di tempo perché si possa continuare a utilizzarlo nelle migliori condizioni possibili, quindi dobbiamo pulirlo e disinfettarlo spesso.

E che sia elettrico o manuale, le punte vanno pulite allo stesso modo, l’importante è disinfettare le setole della testina.

Come disinfettare le setole

Per disinfettarlo, possiamo usare il collutorio che oltre a prendersi cura della propria bocca, è anche uno dei modi più semplici e veloci per pulire le setole dello spazzolino.

Per farlo basta immergere le setole in un bicchiere e lasciare in immersione per almeno un’ora.

In seguito va lavato con abbondante acqua e lo spazzolino sarà stato disinfettato.

Come alternativa al collutorio si può utilizzare con l’acqua bollente in quanto i batteri muoiono alle alte temperature.

Bicarbonato e aceto

Un altro rimedio casalingo per mantenere come nuovo il nostro spazzolino è preparare un disinfettante naturale a base di aceto bianco e bicarbonato.

Per la prepararlo va mescolato in un bicchiere il bicarbonato di sodio con l’aceto bianco, quindi vanno immerse le setole nella miscela e lasciato per 1 ora o 2 . Quindi lavare per rimuovere tutte le tracce.

Questa combinazione di prodotti è tra le più efficaci per la pulizia di una varietà di superfici e oggetti.

Per mantenere pulita la base dello spazzolino elettrico, dopo aver praticato un forellino su di un dischetto per la pulizia del viso applicatelo sulla base, la conserverà pulito a lungo!