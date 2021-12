Sonia Bruganelli: chi è, età, professione, marito, figli e profilo Instagram

Sonia Bruganelli. chi è la bellissima opinionista nel programma del Grande Fratello? Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua vita.

Chi è Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli nasce il 20 febbraio del 1974 a Roma ed è alta 1.78 cm. Da piccola Sonia cresce in una bella famiglia e sviluppa un sogno grande, ovvero quello per la moda. Sonia infatti crescendo, decide di dare una svolta alla sua vita e già da giovanissima entra a far parte del mondo della moda facendo la modella, contesto dove ha conosciuto il suo attuale marito Paolo Bonolis.

Chi è il marito e figli di Sonia Bruganelli

La bellissima Sonia come in molti già sapranno è sposata con il simpaticissimo conduttore Paolo Bonolis, uno dei presentatori più amati e stimati del mondo della televisione. Sonia e Paolo sono insieme da tempo. Il loro incontro infatti è avvenuto proprio grazie al loro lavoro nel 1997, da allora non si sono più separati. I due infatti hanno deciso di concretizzare la loro relazione convolando a nozze e hanno messo al mondo tre bellissimi figli tra cui Davide, Silvia e Adele.

Molti sapranno anche che Paolo prima di concretizzare il matrimonio con Sonia, aveva già avuto un matrimonio in precedenza con una psicologa americana da cui ha avuto altri due figli Stefano e Martina che attualmente vivono in America.

Sonia Bruganelli Instagram

La bellissima romana oltre a dedicare tempo alla sua famiglia e al suo lavoro, non disdegna i social. L’opinionista infatti è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove spesso pubblica e condivide contenuto della sua famiglia anche divertenti. Passa molto tempo con i suoi figli da come mostra sui social e ama viaggiare e vestire alla moda. Sui social è molto seguita infatti vanta migliaia di followers che la seguono con molto piacere.

Proprio sulla piattaforma infatti ha condiviso la gioia di poter entrare a far parte del team del Grande Fratello Vip, condotto ormai da diverso tempo da Alfonso Signorini.

Carriera televisiva di Sonia

Attualmente Sonia gestisce la SDL, ovvero l’agenzia di casting televisivi con un successo enorme. In passato era una giovane aspirante modella guadagnandosi dei soldi come modella e ragazza immagine in diverse discoteche. Nonostante il lavoro, Sonia non ha mai smesso di mettere da parte lo studio laureandosi con ottimi voti in Scienze della comunicazione.

Ma non è finita qui, qualche anno fa la bella Sonia ha anche creato dei brend di abbigliamento, quello che spicca di più è ” Adele Virgy“, linea ovviamente ispirata ad alcuni disegni della sua bambina.

Oltre a ciò Sonia sembra essere anche una scrittrice, inoltre conduce anche un format web chiamato “I libri di Sonia” e attualmente è l’opinionista del programma più seguito di sempre ” Grande Fratello Vip”.