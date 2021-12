Soleil Sorge: età, altezza, peso, lavoro, fidanzato ed Instagram

Soleil Anastasia Sorge è una delle influencer e modelle più seguite del momento, ma conosciamo meglio la giovane modella e scopriamo alcune curiosità sul suo conto.

Età, genitori e molto altro su Soleil Sorge

La giovanissima Soleil nasce il 5 luglio 1994 a Los Angeles da mamma americana e papà italiano. La giovane però ha delle idee precise e dopo la fine della scuola decide di trasferirsi a New York per frequentare una scuola di recitazione americana. Successivamente dopo diverso tempo torna in Italia dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, lavorando per Roma TV e Roma Now.

Il suo primo esordio però nel mondo dello spettacolo con annesso successo è stato quando la giovane italo americana decide di partecipare ad uno dei programmi più guardati e seguiti dal pubblico italiano, ovvero Uomini e Donne, dove risulta totalmente diversa da oggi.

Soleil infatti nel 2016 scese le scale dello studio di Canale Cinque per il tronista Luca Onestini. La ragazza infatti ha fatto letteralmente innamorare il giovane Luca portandola fino alla fine del percorso.

La bella Soleil infatti venne scelta dal givane tronista e uscirono dal programma insieme. Ma purtroppo l’amore tra i due durò ben poco. La giovane infatti mentre Luca era concorrente della casa del Grande Fratello venne vista insieme a Marco Cartasegna, ex tronista insieme a Luca Onestini.

Luca venne avvertito dal fratello che purtroppo Soleil non le era stato fedele. Luca all’epoca decise di rimanere all’interno della casa e di non darle soddisfazione ma comunque cercando di avere delle spiegazioni dalla sua ex fidanzata.

Carriera di Soleil Sorge

La giovane proprio in quel periodo vede il suo personaggio avere molto successo, inizia infatti a partecipare a diversi programmi televisivi tra cui Pekin Express insieme alla mamma, successivamente all’Isola dei famosi e oggi la vediamo protagonista al Grande Fratello Vip.

All’interno della casa Soleil sta facendo parlare molto di lei sopratutto per il rapporto che ha con il bellissimo attore Alex Belli. I due infatti sembrano essere molto complici e guardarsi in modo molto intenso. Questo ha destato sospetto che tra i due ci potesse essere del tenero, ma entrambi hanno smentito. Nonostante ciò la moglie di Alex Belli non le sta dando pace accusandola addirittura di essere una gatta morta con suo marito.

Attualmente nonostante ciò Soleil è una delle concorrenti più discusse ma anche più amate dal pubblico italiano, qualche settimana fa infatti la ragazza è stata eletta dal pubblico come la preferita. Insomma Soleil pare che nonostante la sua sfacciataggine e la sua schiettezza pare che sia molto apprezzata dal pubblico italiano.

La giovane oltre ad essere seguita in televisione è molto sostenuta anche su Instagram dove vanta migliaia di followers