Al Gf Vip Alex e Soleil hanno avuto uno scontro in diretta. Alle affermazioni di lui, lei preferisce non rispondere. Vediamo cosa è successo.

Il confronto tra i due, è continuato nella casa del Gf Vip, in piena notte, e ha coinvolto anche Sophie Codegoni.

Gf Vip: la confessione in diretta

Durante la diretta di ieri sera, lunedì 29 novembre 2021, i protagonisti indiscussi sono stati, ancora una volta, Alex e Soleil. Tanto che, Katia Ricciarelli ha affermato che, tra i due, ci deve essere per forza qualcosa di importante, altrimenti non si spiegherebbe questo attaccamento tra i due. L’attore Alex Belli ha continuato a ribadire che la loro è solo un’amicizia, fatta da complicità e stima.

Ad un certo punto della puntata, Alfonso Signorini ha deciso di incalzare e rincarare la dose, cercando di far capitolare Soleil. Quest’ultima, ha risposto al conduttore dicendo che sta iniziando seriamente a farsi dei pensierini ma pensa che l’attore si trattiene a causa delle telecamere. A seguito di questa uscita, l’attore si è infuriato con Soleil incalzandola.

Egli ha affermato che non si trattiene affatto: vivono insieme 24h su 24h e ciò, per lui, non sarebbe una cosa fattibile: se fosse davvero interessato, non si tratterrebbe perché sotto gli occhi di tutti. Non gradendo affatto le affermazioni di Soleil, che non ha voluto rispondere al suo incalzare, Belli si è alzato e se n’è andato in giardino a fumare.

Il chiarimento tra i due dopo la diretta

Un confronto ulteriore è arrivato dopo la diretta. Soleil ha detto a Belli di essere molto più arrabbiata perché, in tutta la loro situazione, la figura peggiore la farebbe proprio lei.

Successivamente, l’attore si è confidato con Sophie. Quest’ultima, ha affermato che, secondo lei la Sorge è molto interessata a lui ma infastidita dal fatto che l’attore continui a chiamare, il rapporto che c’è tra i due, semplice amicizia. Non soltanto chimica artistica, dunque, ma un qualcosa di più.

Sophie, poi, ha avuto un confronto anche con Soleil. Quest’ultima, ha confessato all’ex tronista:

“Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo”.

MA ALEX NON ERA INNAMORATO DI DELIA, ADESSO È INNAMORATO UFFICIALMENTE DI SOLEIL, MA DOVE SIAMO SU SCHERZI A PARTE? QUESTO È UN GRANDE MANIPOLATORE #GFVIP pic.twitter.com/27OOUyvliy — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) November 30, 2021

Fatto sta che, durante la diretta, stando a quanto ha detto Belli, la cosa che ha dato lui più fastidio è stato l’occhio giudicante dell’influencer.