Maria De Filippi: conosciamo meglio il volto noto di Canale Cinque e sbirciamo un po nella sua vita privata, carriera e amori.

Chi è Maria De Filippi?

Maria De Filippi nasce il 5 dicembre del 1961 e attualmente ha 59 anni ed è alta 1,70. Maria passa la sua infanzia insieme alla sua famiglia, ma si dedica ben presto ad una vita di studio e di responsabilità. Da adolescente inizia il liceo dove ne esce con ottimi voti, successivamente si iscrive alla facoltà di legge dove si Laurea con 110 e lode.

Chi è il marito e figlio della De FiIlippi

La bravissima conduttrice di Canale Cinque oltre ad essere una donna molto impegnata nel proprio lavoro è anche una compagna molto attenta. Maria infatti è sposata da tanti anni con Maurizio Costanzo, conduttore televisivo di un certo spessore. Il fidanzamento tra i due dura ben 5 anni, ma finalmente il 28 agosto del 1995, Maria e Maurizio si sposano.

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Roma. La loro vita matrimoniale si è arricchita ancora di più però nel 2002. A dare una scossa positiva alla loro vita è stato l’affido di Gabriele di soli 10 anni. L’anno successivo Gabriele viene affidata alla coppia.

Carriera televisiva di Maria De Filippi

Subito dopo la laurea in Legge, Maria ha lavorato come redattrice di testi per alcuni studi legali. La sua vita però cambiò qualche anno dopo, quando conobbe il suo attuale marito Maurizio Costanzo. I due si conobbero in quelle occasioni, ma Maurizio già le aveva messo gli occhi addosso assumendola e nominandola sua assistente personale. I due iniziano ad avere una relazione non solo più lavorativa ma anche privata.

Maria va in onda la prima volta in televisione nel 1992. Attualmente è una delle conduttrici più amate e apprezzate del palinsesto televisivo. La conduttrice infatti detiene tra le sue mani diversi canali televisivi tra cui Uomini e Donne, Tu si que Vales, C’è posta per Te Amici di Maria e Temptation Island.

Maria è la vera regina di Canale Cinque anche se si contende la rete con altre conduttrici di pari livello. Oggi Maria però sembra avere tutto nelle sue mani ricevendo anche un ottimo riscontro da parte del pubblico a casa. Possiamo dire un successo davvero meritato.