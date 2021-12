Giacomo Urtis fa una confessione del tutto inaspettata, il famoso personaggio pubblico e chirurgo estetico delle star si frequenterebbe con un famoso calciatore. Tutti i dettagli a riguardo.

Lui ormai è un volto molto noto per il mondo della televisione italiana, lo abbiamo visto come ospite in svariati programmi televisivi ed anche nelle vesti concorrente ad essi. Dovete sapere però che lui principalmente svolge un mestiere alquanto delicato.

È infatti un dermatologo ed un chirurgo estetico, molti sono i vip che si rivolgono a lui per effettuare qualche ritocchino al proprio aspetto. Ovviamente presta servizio non sono a persone famose presenti nel mondo dello spettacolo e della musica, ma anche a persone comuni che vorrebbero apportare qualche modifica estetica.

Giacomo Urtis e gli innumerevoli flirt con i calciatori famosi. Ecco le dichiarazioni del chirurgo che hanno lasciato tutti senza parole

Come ben saprete Giacomo ha deciso di ripresentarsi come concorrente del Grande fratello Vip per la seconda volta nella sua vita. Il concorrente ha fatto la sua entrata solo pochi giorni fa, in questo breve lasso di tempo però ha già scatenato un vero e proprio putiferio grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate tranquillamente in diretta. Ormai da molto tempo, quasi tutti, conosciamo il vero orientamento sessuale del grande chirurgo estetico, lui stesso ha sempre parlato apertamente delle varie relazione affrontate negli anni.

Proprio come ha fatto all’interno delle mura del Grande Fratello Vip, il concorrente infatti ha subito iniziato a parlare di sé con i compagni. Non curante delle telecamere sparse per tutta la casa, Giacomo, ha confessato un segreto davvero scioccante, pare che il ragazzo sia attualmente impegnato in una relazione sentimentale. Tutto nella norma se non fosse che il suo è proprio il ruolo dell’amante.

Inoltre ha ammesso di aver vissuto una relazione sentimentale in questi mesi con un uomo differente da quello attuale, ha poi aggiunto per fare chiarezza:

“Sono tornato amante di quell’altro. Sì quello di cui mi ero innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. [..] Comunque poi alla fine se uno ha sempre l’amante allora prima o poi lascerà la persona con cui sta. Poi figurati, a me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro.”

Desirèe Cirisano