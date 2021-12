GF Vip 6, ben 7 concorrenti del programma condotto dal famoso Alfonso Signorini, decidono di lasciare la casa nell’immediato. Mai successo nella storia del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando nuovissime emozioni a tutti i telespettatori fan del programma. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad innumerevoli colpi di scena che hanno lasciato il pubblico, presente e da casa, letteralmente senza parole. Sono molti i legami che i concorrenti hanno creato all’interno del programma, alcuni di questi ci hanno fatto letteralmente sognare.

Con il passare del tempo però i gieffini hanno iniziato a notare anche aspetti caratteriali totalmente diversi da ciò che si aspettavano dai compagni. Per questo motivo infatti sono arrivati i primi scontri anche molto pesanti. Questi però non sono il vero motivo per cui ben 7 gieffini hanno ormai deciso di abbandonare definitivamente il programma.

Alfonso Signorini perde ben 7 concorrenti del suo amatissimo programma, mai successo nella storia del GF Vip 6

Non è di certo la prima volta che alcuni concorrenti decidono di abbandonare il programma mentre questo è ancora in corso. Mai nella storia del mondo dello spettacolo però si è visto un numero così alto di gieffini che vogliono abbandonare il gioco a tutti i costi. Secondo la maggior parte dei partecipanti il Grande Fratello è diventato ormai “noioso”, anche molti telespettatori si sono lamentati del basso interesse che trasmette il programma. Vengono infatti trattate sempre le stesse tematiche, ovvero la storia contorta tra Alex Belli, Soleil e Delia.

Diventata ormai fin troppo pesante per i telespettatori ed anche per i concorrenti stessi. Inoltre Alfonso Signorini ha da poco annunciato un prolungamento del percorso, ovviamente non previsto dal contratto iniziale. Per questi motivi si vocivera che la mossa del direttore di Chi consisterebbe nel convincere i vipponi con un amento ingente del cachet.

A questo punto in gieffini si rifiutano categoricamente di continuare il loro percorso all’interno della casa, poiché secondo loro si tratterebbe di una vera ingiustizia. Carmen Russo, Manila, Francesca Cipriani hanno dichiarato di esser davvero stanche dell’evolversi dei fatti, Carmen ha anche parlato della famiglia dicendo:

“Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui a la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due. [..] Io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così.”

Molti concorrenti si aggregano al discorso fatto da Carmen e per questo molto probabilmente presto lasceranno la casa: Aldo, Manuel, Miriana, Katia, Giucas, Francesca e Manila.