Grande Fratello Vip 6, un concorrente del famigerato programma viola ogni regola e si lascia sfuggire una bestemmia a notte fonda. Ecco chi è il concorrente del GF Vip 6 che rischia la squalificazione diretta.

Come ben saprete anche chi lavora nel mondo dello spettacolo deve seguire innumerevoli regole imposte direttamente dai piani alti. Ovviamente queste regole non devono essere seguite semplicemente dal conduttore del rispettivo programma ma bensì da tutti coloro che ne fanno parte.

A dover rispettare queste innumerevoli regole sono anche quindi i concorrenti di un reality, i gieffini del Grande Fratello infatti non sono esclusi. Negli anni, durante lo svolgersi delle varie edizioni del famigerato programma televisivo, molti sono i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il gioco. Questo perché vennero infrante le regole, come ad esempio l’eliminazione immediata di Denis Dosio per via di una bestemmia.

GF Vip 6, concorrente bestemmia a gran voce durante notte fonda, ecco chi rischia la squalifica immediata

In questa sesta edizione dedicata ai Vip in realtà abbiamo assistito varie volte a scenari di questo tipo, spesso infatti tutti i telespettatori hanno polemizzato sul comportamento dei vari gieffini all’interno della casa. Come già detto, non è certamente la prima volta che capita e questo non può che sottolineare la mancanza di rispetto di alcuni gieffini. Spesso è capitato di sentire perfino Manuel bestemmiare, anche se la redazione non ha mai confermato l’accaduto.

Questa notte però la bestemmia l’anno sentita praticamente tutti e questo è davvero un comportamento inaccettabile. Chi ha violato le regole del gioco in realtà questa volta è una donna, lei è Miriana Trevisan. Pare che durante la notte, mentre era in compagnia degli altri gieffini, alla concorrente sfugge una bestemmia clamorosa ed inaccettabile.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, retroscena sconcertante di Alex Belli su Soleil: “Ho visto tutto lì sotto”

“Porc*d**!”

Questa è la bestemmia che la donna si è lasciata sfuggire e per questo è attualmente a rischio di eliminazione, sempre se la redazione non chiuderà un occhio anche su quest’altra mancanza di rispetto nei confronti del pubblico da casa.