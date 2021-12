By

Alex Belli a cuore aperto. Il gieffino si confessa con Biagio D’Anelli e racconta della sua notte trascorsa con Soleil. I dettagli lasciano l’opinionista senza parole.

L’attore di CentoVetrine si è confidato con Biagio D’Anelli raccontandogli nei dettagli la notte di intimità trascorsa con Soleil.

Lite furibonda tra Alex Belli e Soleil Sorge, la casa si divide

Alex Belli e Soleil Sorge sono i protagonisti più chiacchierati di questa edizione del GF Vip 6. Dal 13 settembre sono al centro dell’attenzione per via di questa amicizia particolare che è nata tra di loro e che tanto fa discutere, fuori e dentro la casa. Come ben sapete, l’attore e fotografo è fidanzato con Delia Duran ma nel bunker ha stretto un feeling particolare con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Finalmente dopo mesi l’attore ha confessato di provare un sentimento per la bella influencer italo-americana. Il loro tira e molla ha creato spesso scompiglio nella casa di Cinecittà e nelle scorse ore i due, che da qualche puntata hanno i riflettori puntati addosso per questo triangolo amoroso che si rivela giorno dopo giorno sempre più complicato, sono esplosi e sono stati protagonisti di una furiosa lite.

Soleil ha criticato il gieffino per le sue manie di protagonismo affermando che in più occasioni l’attore manca di rispetto a lei e agli altri concorrenti per la sua megalomania e necessità di stare sempre al centro dell’attenzione. Dopo la tempesta pare essere tornato però il sereno e alcune confessioni rilasciate dal fotografo a Biagio D’Anelli hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Le confessioni inattese del gieffino

Nella serata di mercoledì, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di una furiosa lite. L’influencer italo-americana ha accusato l’attore di avere manie di protagonismo eccessive che non lasciano spazio di espressione a lei e agli altri coinquilini. I due hanno avuto un botta e risposta molto violento e per qualche ora si sono completamente ignorati.

Nella giornata di ieri l’attore e l’ex corteggiatrice hanno però chiarito e si sono ritrovati nuovamente a condividere lo stesso letto, tornando a riabbracciarsi e a coccolarsi come se nulla fosse successo. Dopo aver chiarito la situazione con Soleil, il fotografo si è ritagliato un momento per confidarsi con il suo amico Biagio D’Anelli al quale ha fatto delle confessioni che lo hanno lasciato senza parole.

LEGGI ANCHE—> Colpo di scena al GF Vip 6, Soleil incinta di Alex Belli | “Povera Delia”

L’attore di CentroVetrine ha affermato di aver passato una notte bellissima con la Sorge asserendo che né lui né Soleil devono vergognarsi di provare un sentimento così bello come l’amore. Il gieffino dunque ha confessato di essere innamorato della bella influencer. Che cosa succederà adesso con Delia? Non ci resta che attendere la nuova puntata per scoprirlo.