Momento d’ilarità al GF Vip 6: Aldo Montano e Manuel Bortuzzo scambiano Giacomo Urtis per una donna. La scena è tutta da ridere.

I due famosi sportivi hanno divertito tantissimo i telespettatori che hanno assistito ad una scena davvero epica Giacomo Urtis scambiato per una donna.

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, personaggi rivelazione del GF Vip

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo sono tra i concorrenti più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Entrambi sportivi, autoironici e divertenti, si stanno facendo conoscere dai telespettatori anche per le loro fragilità. Tutti conoscono la storia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore che per uno scambio di persona è stato colpito da un proiettile che gli ha causato una lesione midollare costringendolo alla sedia a rotelle.

Aldo Montano è invece un ex schermidore che per anni ha preferito mantenersi lontano dal mondo dello spettacolo per dedicare tempo alla sua famiglia. Oggi è felicemente sposato con una bellissima modella russa, futura concorrente dell’Isola dei Famosi. Secondo un sondaggio realizzato sul web, Aldo e Manuel sono i concorrenti preferiti dal pubblico e papabili vincitori del reality. Nelle ultime ore, i due sportivi hanno suscitato l’ilarità del web: hanno scambiato Giacomo Urtis per una donna!

Momento epico al GF vip: Giacomo Urtis scambiato per una donna

A rendere affini i bellissimi gieffini non è soltanto lo sport ma anche l’ironia. I due che sono diventati oramai ottimi amici, trascorrono molto tempo insieme condividendo anche il letto. Aldo si è mostrato davvero comprensivo con Manuel e fa di tutto per rendergli il più divertente e memorabile possibile questa grandiosa esperienza di convivenza.

Dal canto suo, il nuotatore adora lo spadista e in un recente confessionale ha affermato che ha intenzione di frequentarlo anche fuori dalla casa. Amatissimi dai telespettatori, il duo di amici non finisce mai di stupire. Nelle scorse ore il nuotatore e lo schermidore si sono resi protagonisti di un siparietto davvero divertente.

LEGGI ANCHE—> Gf Vip 6, Aldo Montano generosità immensa | Il gesto per Manuel

Mentre sono insieme nel lettone, improvvisamente si vede Aldo Montano sobbalzare dal letto attirato dalla presenza di una presunta donna bionda che camminava nel corridoio. La sua osservazione ha incuriosito Manuel che si è sporto anche lui dal letto e ha risolto il mistero: la donna bionda di cui parla Aldo altri non è che ho Giacomo Urtis! Un momento davvero epico al GF Vip.