Bidone della spazzatura, come eliminare definitivamente il cattivo odore

Svuotare il bidone della spazzatura e scoprire del liquido che fuoriesce dalla busta è davvero spiacevole, ma può succedere.

Il cattivo odore che fuoriesce dal miscuglio di tanti rifiuti è un problema al quale molti di noi, cercano una soluzione. Vediamo quali trucchi possono aiutarci ad eliminare il cattivo odore dei bidoni della spazzatura sempre separando correttamente la spazzatura.

Come eliminare i cattivi odori dal bidone della spazzatura

La raccolta differenziata ci ha portato a prendere coscienza di quanto si incide nel mondo con i nostri rifiuti. Ormai fanno parte della nostra vita e chi in forma colorata differenziandosi con i colori, chi per forma, tutti noi abbiamo dei bidoni della spazzatura in casa.

I più li hanno posizionati sul balcone, almeno quelli riguardanti: carta, plastica, vetro e indifferenziata. L’umido a portata di piatto da pulire. Ma tutti indistintamente si deve fare i conti con la realtà: la mondezza puzza! E non sempre possiamo portarla fuori di casa…

Dunque occorre trovare il modo di convivere con la pattumiera e i suoi effluvi maleodoranti.

Sabbia del gatto

La conoscono tutti coloro che convivono con un gatto in casa: è la sabbia per la lettiera dei gatti. La conformazione di questi sassolini ci consente di convivere con gli escrementi del gatto, grazie al suo alto potere assorbente, capace di assorbire qualsiasi cosa, compreso l’olio e di non rilasciare alcun odore.

Basterà posizionarne una manciata nel fondo del bidone della spazzatura e addio cattivo odore causato da sversamenti accidentali.

Il potere degli oli essenziali

Gli oli essenziali vengono utilizzati per numerose applicazioni, dai bagni profumati, ai diffusori posizionati nelle nostre case.

Gli stessi oli essenziali possono venire in soccorso, per rendere meno puzzolenti i nostri bidoni della spazzatura, bastano poche gocce di olio essenziale alla lavanda su di un batuffolo di cotone ( del tipo per struccare gli occhi), da posizionare in fondo al bidone, per non rischiare cattivi odori in casa!