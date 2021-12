Ansia, via subito se metti queste piante dentro casa | Funziona davvero

Amiamo circondarci di piante in casa, chi soffre d’ansia ne trae grande beneficio, che siano mini o extralarge Le piante da interno, fanno bene alla salute e anche nella camera da letto.

Le piante fanno l’opposto di ciò che facciamo quando respiriamo: rilasciano ossigeno e assorbono anidride carbonica. Questo non solo contribuiscono a rinfrescare l’aria ma eliminano anche delle tossine dannose.

Cosa è l’ansia

Con la definizione di Ansia solitamente si indicano quel numero di reazioni comportamentali e fisiologiche che manifestiamo di fronte ad una stimolazione che “crediamo ci stia minacciando” che inibiscono la nostra reazione, non ce ne sentiamo capaci.

Trovarsi ad avere dell’ansia occasionale fa parte della vita. Basti pensare alla sensazione di non sentirsi all’altezza in un interrogazione in classe o quando si deve parlare in pubblico.

Tuttavia, le persone che soffrono di disturbi d’ansia vivono più intensamente determinate paure spesso molto intensamente, per delle situazioni quotidiane. Spesso, i disturbi d’ansia possono sfociare in veri e propri attacchi di panico.

Ovviamente chi soffre i un’ansia patologica deve parlare e affrontare l’argomento con uno specialista. I disturbi d’ansia differiscono dai normali sentimenti di nervosismo o ansia, e comportano un’eccessiva paura o ansia.

Alcuni azioni possono alleviare gli stati di stress e di ansia di origine più lieve, come la vicinanza in casa di determinate piante, che aiutano a rilassarsi, specialmente in questi periodi di festività natalizie!

Gli effetti benefici delle piante

Sono diversi gli studi eseguiti nel tempo che hanno anche dimostrato come le piante da interno sono capaci di migliorare la concentrazione e la produttività, riducendo al contempo i livelli di stress e migliorano l’umore. Qualità insostituibili che le rendono perfette non solo per la tua casa ma anche per il tuo spazio di lavoro.

Mettere delle piante, specialmente quelle con foglie larghe, aiuteranno a regolare l’umidità e ad accrescere i livelli di positività. Poter vedere in casa il verde e la natura aiuta a sentirci più rilassati e calmi, a tutto vantaggio del umore quotidiano.

Senza contare che circondarci di piante da interno miglioreranno l’estetica della propria casa. Quali piante adempiono maggiormente a questa necessità di allontanare l’ansia?

Partiamo dalla zona più delicata: la camera da letto. Per beneficiare dei reali benefici calmanti e salutari e utilizzarle come disinquinanti, scegliete la gardenia, il chlorophytum peloso, il gelsomino, la lavanda o lo spathiphyllum (noto anche come fiore della luna).

LEGGI ANCHE —> Prendere il sole d’inverno: gli incredibili benefici per il tuo corpo

Piante com la Rhodiola, conosciuta anche come radice d’oro, la melissa (o Melissa officinalis), una pianta comune con un intenso sapore di limone, vengono utilizzate come integratori per migliorare la qualità del sonno.

Della Rhodiola si dice che agisca in particolare regolando i livelli di cortisolo, un ormone coinvolto nella risposta allo stress.

In cucina avere delle piantine di valeriana, basilico o di menta ben curate in un vaso decorato, non solo aiuteranno a combattere l’ansia e lo stress, ma saranno a portata di mano per le nostre ricette preferite.

LEGGI ANCHE —> Piante in casa benefiche: ossigeno a portata di camera da letto